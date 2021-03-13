心靈選讀｜我看到是她的肚子裡藏了半生的鬱悶

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-13 18:00

編按：香港人活在這個時代，需要更多心靈療癒的材料。今年初，「華語世界首席情感療癒作家」素黑，為新書《也許你真的不如你所想那樣》讀者，舉辦一場徵集讀後感的活動，鼓勵讀者寫讀後感，然後由素黑親自回信。本版獲素黑及讀後感作者授權轉載，刊出長文圖輯、讀後感和素黑新書部份內容。今天刊登的是讀者Iris Skyblue的讀後感——

「兩代之間隔一層玻璃 ，撞擊易打碎， 一抹自然了，彼此原是互相對照的鏡子。」 素黑說。

過年前，我帶媽媽見醫生。

文：Iris Skyblue

在診所內，我坐在一旁，聽着醫生和媽媽的對話，思緒卻回到小時候，她帶我看醫生。她背着我走了五層樓梯，再跑到屋企附近的診所就醫。她個子很小但力氣卻不小。

媽媽需要控制體重和血糖。細小的身軀挺著一個大肚子。她説是產後的肚風，醫生也附和著她，但不忘説是囤積了多年的脂肪和宿便，我看到是她的肚子裡藏了半生的鬱悶。

說不出有多少次，她伏在案前寫家書給外婆，最後也是將信紙扭作一團，原來想寫的感受和事情統統都吞進肚子。

我越不想受媽媽影響，就更莫名其妙地相似。

不久前我做了身體檢查。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：AＷ】

貧血是因為飲食不調，更多是心因。過往我心神不定、煩躁焦慮，就禁不住從早到晚喝茶。（茶的品種也沒有講究）終於弄垮身體，一天比一天消瘦。

「自愛，從喝好一杯水開始。」素黑常常說。

【心靈選讀｜有些人能對他人和社會帶來可大可小的破壞｜素黑】

今天母女兩人重新學習自愛，每天從早上喝好一杯水開始。接著我會提醒她要食益生菌；她為我準備蔬果汁。她也想用芳療油排氣和利便。我們從身體到飲食再連結起來。

《也許你真的不如你所想那樣》如果你選擇閲讀這本書，就算福未至，禍已遠離，因為上天已經知道你想好好做人。重要是這本書內容非常充實，而且有條不紊，輕鬆易讀。（不過你一定要有被揭破的準備）

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：April】

就算被揭破都很好，借此去舊換新嘛！ 如素黑所言：和自己相認，重塑一個美麗自信、清安自在的自己。 其實有太多太多想寫...... 親子關係寫得非常深刻和句句說入心坎。 讀後有釋懷的感覺，要珍惜和媽媽共處的點滴。謝謝你素黑！

【延伸閱讀——素黑專訪圖輯】

（本文為《也許你真的不如你所想那樣》讀後感活動作品，經素黑及原文作者授權轉載）

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