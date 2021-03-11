心靈選讀｜重新認識對我們不離不棄的身體

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-11 13:00

編按：香港人活在這個時代，需要更多心靈療癒的材料。今年初，「華語世界首席情感療癒作家」素黑，為新書《也許你真的不如你所想那樣》讀者，舉辦一場徵集讀後感的活動，鼓勵讀者寫讀後感，然後由素黑親自回信。本版獲素黑及讀後感作者授權轉載，今起連續數天，刊出長文圖輯、讀後感和素黑新書部份內容。今天刊登的是讀者珮珊的讀後感——

由於工作和家庭關係，只能每天清晨用上很短的私人時間細心閱讀，為新的一天帶來心靈的啓發和正能量，好讓每日為生命努力打拼的時候，可以有素黑的文字鼓勵自己，或更是提醒自己，人生都在一直的修行，從沒有間斷過。

文：珮珊

由聖誕過後直到現在，我終於看完了《也許你真的不如你所想那樣》這本令人時刻反省的書。

【延伸閱讀——素黑專訪圖輯】

看完此書後最大的感覺，除了素黑一貫一針見血的文字，讓我們再無任何藉口，要必須面對自己存在已久的問題之外，腦海裡還重複泛起了這句話。

除了堅持，還是堅持。

圖片來源：https://www.facebook.com/you.are.probably.not.what.you.think.you.are

素黑知道堅持的重要性，而一個有智慧的堅持更為重要，於是在她的書裡，她非常有系統地幫助我們逐步找出自己，了解自己的問題，又以活生生案例讓我們可以自由對號入座，看透自己的弱點和劣根性，層層遞進去檢視自己深層次的死穴，從而分析和學習如何改善，她更詳述不同的自療輔助工具和方法，讓讀者可按需要選擇，以生活修行。

感謝她從生活和二十多年的療癒師生涯中，把所有累積到的智慧和經驗，無私地在她寫過的多本作品裡和我們分享，更堅持不懈地和讀者互動，正面感染正在偏離軌道的我們，也在心靈上默默扶起快想要放棄的我們，與我們一起修行，一起同行。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：AＷ】

很認同素黑所講，我們最應該和自己談戀愛，重新認識對我們不離不棄的身體。如果連這個和我們朝夕相對的血肉之軀，也不好好珍惜和愛護的話，試問又怎能把握身體之外的人和事？當每個人下定決心和自己相認，和這樣的自己好好共處，愛惜最應該保護的身體，當她終於感到健康舒服起來的時候，那麼從前一直困擾我們的問題，或者已經不再是問題了。

唯有學好照顧自己，分辨自己的必需和感受，方才開始有能力照顧別人，了解別人真正的所要所想，然後彼此便可以建立進一步的關係，互相觀照，互相尊重，分享不混亂的愛。

【心靈選讀｜有些人能對他人和社會帶來可大可小的破壞｜素黑】

每次閱讀這書，總覺得身為父母的自己更責任重大，每天總想著如何成為天真純潔的兒子的榜樣，起碼不是壞榜樣，令他不會沾染素黑所說的五大死穴 - 貪念、混亂、懶惰、愚蠢和偏執，從自幼便學懂了堅持、勇氣、智慧和善良。我亦希望這些美好會一直陪伴他，當經歷了人生的種種苦難和失意後，他依然能找到心中的從容和喜悅，感受到這個世界應有的美麗。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：April】

我十分慶幸和感恩自己沒有原生家庭問題，過著充實愉快的童年。雖然自幼家境貧窮，但是看著父母默默為家庭努力，那種堅毅和付出，就像一顆種子溫柔地在心裡紮根，令我們長成強壯的樹，一路上為生活和未來遮蔭擋雨，從而養育下一代，讓愛謙卑地延續下去。

也許，我們真的不如我們所想那樣

也許，我們不一定有明天

不如就趁現在，靜靜用心閱讀《也許你真的不如你所想那樣》這書一遍，改變便會不知不覺，從實踐活好生活中慢慢開始。

除了堅持，還是堅持。

謝謝素黑。

這是我有史以來跟你最親密的私接觸……因為這本書我想和你開展一段私情緣你用心寫讀後感我親自回你用珍藏二十多年舊情人送的黑信封寄你一函私情書……假如你想收到我親身寫及寄給你的私密信箋……我等你…… 素黑

（本文為《也許你真的不如你所想那樣》讀後感活動作品，經素黑及原文作者授權轉載）

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