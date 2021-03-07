心靈選讀｜有些人能對他人和社會帶來可大可小的破壞｜素黑

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-07 14:00

人為何會愚蠢？ 真的不好說，大概是本性，是資質和能力的問題，有天生愚鈍（多和基因承傳相關），也有由後天疾病或經歷演變而成。 懶惰能令人變得越來越蠢，因為你停步了，不再進步，停止進化。停步便是退步。但你可以減低因愚蠢而為自己或別人帶來不便。每個人都可以透過學習和修養打破自己的局限，提升智慧。 文：素黑 ｜ 來自《也許你真的不如你所想那樣》

愚蠢可以為你帶來簡單的生活，但同時可以惹麻煩，被歧視。既然愚蠢是某程度上的缺陷，可以用謙虛來補救。你應該知道，又蠢又囂張的人，能對他人和社會帶來可大可小的破壞。

舉一個霸氣蠢人的案例︰她是一個強勢女人，甚麼都要管，要讓別人屈服，不可跟她爭拗，有誰錯了，結論都必須是對方的錯。在家管財政，管家傭，管孩子，管家裏大小事。在外好管閒事，不時跟賣菜的爭吵，跟酒店前台、食肆侍應、大廈管理處投訴。不滿、憤怒、不開心是每天常伴的情緒。家人和丈夫一直容忍她，不是因為她賺錢多或道理強，只因大家心善包容她，護着她，卻縱容了她的女皇病霸氣。她說：「我就是愛強勢，對人要求不過分，他們做得好時，我對他們還是挺好的。」

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強勢和霸氣有問題嗎？不一定，看你對應的是甚麼人，甚麼事，想要甚麼效果，能不能肩起後果。怯懦的人需要強勢和霸氣一點。想以強勢和霸氣壓倒他人的人不是不可，但需要具備先決條件：你必須強得起，有本事，別廉價到本質愚蠢、平庸卻逞強，人前人後淪為大笑話。

這個她正是脾氣壞，思想混亂兼遲鈍，粗心大意不講理，欠管理能力，只想靠壓倒他人來鞏固自己的地位，心裏其實害怕被人看到自己底子差被瞧不起，所以先下手為強，先兇你，不過是小流氓貨色，欺負對她心軟、愛着她的親人。

強勢但無腦的人最可笑，也是可悲的人。偏偏逞強的人都自以為是，看不穿真相：你不是真的強，別人不是真的比你弱，你能惡聲惡氣只是因為他們一直厚度待你，不拆穿你的異相。

【延伸閱讀——素黑專訪圖輯】

人蠢更要學謙卑，懂感恩，別做裝腔作勢的吵耳小狗。

有一種蠢人，叫善良的蠢人。

常聽人說，找對象要找個善良的，善良最難得。善良的人確實是剩下不多的瀕臨絕種生物。不過，光是善良是不夠的。

當善良的人智慧不足，欠缺分辨善惡正邪之心，遇上心術不正和魔性強的人時，這組合可以變得相當可怕。邪念強的人擅於尋找善良的人替他們行兇，散播惡毒的種籽，為傷害和仇恨植根。當本來善良的人遇上邪念的人時，很容易被對方左右思想和判斷力，移植對方相同的惡念。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：AＷ】

惡人要靠和蠢人聯盟來助大自己，就像害蟲和絞殺植物一樣，足夠毀滅一棵參天大樹，甚至慢慢侵害一片健康美好的樹林。

有這樣的個案：她本來人品很好，心地善良，處處為人着想，可性格軟弱，容易被人影響，加上沒有修智慧以辨善惡，連年被滿腦子惡念的親戚輕易洗腦，扭曲價值觀，漸漸變成對方的替身，想對方所想，做對方所做。魔性擅長吸納弱者，令人近墨者黑，正邪不分。於是，你再也看不到她最初那雙善良的眼睛，短短幾年間她已變成惡者代言人，誤信親戚的唆擺，懷疑丈夫不忠，到他公司大鬧。

丈夫本清白，可感到太沒面子了，堅決離婚。她又冤枉兒子偷錢，害兒子看不開想跳樓，幸好及時救回，可一個原本安好的家已被她一手毀掉了。

【《也許你真的不如你所想那樣》讀後感｜作者：April】

由善變惡，不過一念之間，這是善良的蠢人的下場，令邪惡得勢。

善良是不夠的，人需要不斷修心長智慧，修成能辨別是非黑白的能力，以免被洗腦或改造。別輕視惡者的力量，當心助長惡勢力。

要怎樣做才可避免善良變質？

首先，要不斷修養自己，本性善良不代表不會變惡，環境和愚昧容易令人變質。其次，需要非常有意識地遠離只懂埋怨、心胸狹窄、不斷向外索求、自命受害者、覺得別人欠了自己、理虧時會貪財索償或要對方以死謝罪才心涼的人，哪怕他們是你的親人或愛人。

當你定力和慧根不足時，別幼稚到以為你的善良能改邪歸正。

還有一個你大概忍了很久很想問的問題：蠢是否無藥醫？

呵呵，人蠢無藥醫，是常識。

但蠢不是罪，天賦這東西輪不到你說。天生蠢鈍，最要緊的不是如何令自己變聰明一點，而是要知道自己蠢，無知才是無藥醫。

⿻⿻⿻ 素黑專訪語錄 1 ⿻⿻⿻

知道自己蠢很重要，能影響你下一步想或可做甚麼來改變現狀，假如你不想繼續蠢下去，或者因為蠢的緣故為自己或別人添麻煩的話。

連自己蠢也不知道的人，假如是謙卑、收斂、知足的話，倒也不致於製造大傷害或麻煩。自己努力一點，別人包容一點，還是可望相安無事。最可怕是自大的蠢人，自以為是，敗事有餘，看不清睇不透，被惡人利用不自知，害身邊人為拯救負了情債、賭債、人情債的你而得失別人，連累自己。蠢能成災，蠢人沒有能力善後或彌補過錯，最終還是累人累物。

⿻⿻⿻ 素黑專訪語錄 2 ⿻⿻⿻

還是那句話：人蠢更要學謙卑，知道自己在阻礙地球轉，添亂添害。這樣說是有點苛刻，但實不為過。你只要想想，多少人因為蠢人帶來的禍害而不安、不快、受傷或受損？多少社會和地球資源，因為愚笨而被無辜地殘害或浪費，甚至無法回頭挽救？

人蠢是否真的無得醫，要看蠢人的心性修為。又蠢又要撐面子、自私自利的人容易助長惡行，變成幫兇，被利用還沾沾自喜，醜不自知。可平庸無能者多是蠢人，令世界大亂，能者疲憊。

願意放下身段，收斂氣焰，卑微自己，努力不懈地學習和受訓的話，還是可以一點一滴地萌芽和進化，長出智慧根。

（本文獲出版社授權轉載。標題由編輯撰寫，原題：愚蠢。本文不代表藝文格物立場）

素黑（Su Hei）臉書素黑電郵：blacksosoblack@hotmail.com

素黑最新著作《也許你真的不如你所想那樣》

出版：萬里機構知出版（2020.12）

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