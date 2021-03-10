逆權出版｜地下誠品人權書展用書列舉鐵網裡的孤獨戰鬥｜南方家園

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-10 12:00

2020年全球面對新冠病毒的集體恐慌與焦慮，全球大規模的感染，封城、隔離，人類的生活、經濟、人際交流被迫改變。在這個危險的時代，人們只能孤獨戰鬥，與之拚搏，找到活下去的動力與勇氣，這是一場人的生存之戰。

+ 14 + 14 + 14

這場展覽主題的發想源於南方家園在元月出版的《沒朋友，只有山：馬努斯島獄中札記》，作者是一名在伊朗受政治迫害的庫德族人，他自伊朗輾轉逃到印尼，再從印尼二度搭難民船終於抵達他以為的民主國度澳洲，卻被澳洲政府以「難民離岸政策」押送到馬努斯島的難民營中，監禁長達五年，從文本中可以看到無所不在的殘忍迫害與階級暴力。

緣於此，我們將近年來人類生存所遭遇的政治、環境、戰爭、族群、孤獨等種種困境，規劃出四個子題，它們再次提醒人類，人的生存其實危機四伏，起來吧！該為自己而戰！

除了撼動全球的世紀病毒，各地也越來越頻繁發生極端氣候事件，這些自然災害使大量人口流離失所，危及數百萬計人的糧食安全，眼看人類的開發與破壞正面臨環境嚴峻的反撲，我們有可能找到與大自然的「共存之地」嗎？

+ 12 + 12 + 12

而疫情的隔離宛如孤島，房間四壁囚禁肉體，滋長一顆「黑暗之心」。生活的壓迫、精神的動盪、存在的荒謬，就以寫來拋問，來「字」療，來找出屬於自己的光明。

面對極權、保守勢力持續擴大，異溫層越來越無法溝通，仍然有人抗爭、對話。血染街頭也不停止怒吼，即將遺忘就用書寫銘記。也許自由就在這些「蟻民之戰」 裡。

那戰爭之後留下什麼？更多永無止盡的戰爭，在內心爆破炸裂，在日常生活被埋伏突襲。「戰爭之殤」是結果，也是一段漫長的過程，無時無刻考驗著你我的信念、記憶，還願不願意挺身反抗更多晦暗。

人的生存何其艱難？2021又是充滿未知的一年，年初之始，就有美國國會暴動、緬甸血腥鎮壓、泰國民眾抗議王室釋軍權、香港泛民審訊……我們有從過去歷史中汲取更多經驗嗎？

這次誠品R79展覽，以全球重大抗爭事件拼貼為底圖，上面是在抗爭現場中常見的帶著刺網鐵絲的拒馬，呈現人在刺鐵圍籬下的困境與掙扎，白布條上頭的字是呼應此次展覽主題挑出的16本叩問「人的生存」的選書中的醒世之言。同時也在現場提供白布條，歡迎寫下#你的生存。或許他人的經驗能予你更多勇氣。

展訊：危險時代的孤獨戰鬥——人的生存

四個子題綁縛聲嘶吶喊 十六本選書環繞鐵絲刺網 六支影片全天播送 兩場展覽限定講座 一座互動裝置「你的生存」

日期｜即日至4月30日 時間｜每日11:00-21:30 地點｜誠品中山地下街R79 選書主題｜共存之地— #生態 #水源 #森林／黑暗之心— #性別 #孤獨 #存在／蟻民之戰— #政治 #階級矛盾 #貧富差距／戰爭之殤— #戰爭 #難民 #反抗

▋互動裝置「你的生存」：如果要描寫現在的生活，你會寫什麼？

▋講座：

3月7日（日）15:00-16:00 講者：任依島@游擊文化 社會環境下的精神受苦者—我與精神失序者在《屋簷下的交會》

4月17日（六）15:00-16:00 講者：Summer、吳柏泓@南方家園 《我的敘利亞鄰居》-免費VR體驗

主辦單位：誠品書店、獨立出版聯盟 企劃策展：南方家園出版社 特別感謝：吳蹦影像工作室－BonWu Photography、想映電影院Joint Movies

蟻民之戰：#政治 #階級矛盾 #貧富差距 【影片：窒命地 / Colonia】 南方家園《憤怒與希望：網際網絡時代的社會運動》：團結的人民永遠不被擊潰！ 斑馬線文庫《光的闇影》：所有的悲苦與脆弱，是否都可以在書寫之中得到救贖？ 慢工文化《臺北來信》：歷史隨意濺起的一滴水珠，卻是隔絕一家人半世紀的無垠汪洋。 群學《全球時代的社會不平等》：有錢人變得更有錢，窮人到頭來還是一無所有 共存之地：#生態 #水源 #森林 【影片：萬那杜紀錄片 Small island big song】 南方家園《對話之後：一個生態藝術行動的探索》： 此時此刻我們所能做的最激進之事，便是好好地面對世界上正在發生的事 松鼠文化《山神水魅》：老漁夫意外捕獲活化石，眾人歡慶卻預示著嚴重災禍 方寸文創《圳流百年：嘉南大圳的過去與未來》：基隆雨、新竹風、嘉南沙，後者獨不見於今？且看大圳逆轉天地！ 游擊文化《山教我的事》：山能餵養我、能撫慰我、能教導我。而我，能否為他做點什麼？

戰爭之殤：#戰爭 #難民 #反抗

【影片：過境情謎 / Transit】

【影片：海上焰火 / Fire at Sea https://www.jointmovies.com/movie/9a90c151-ff36-4462-abf9-189d57303e42】 南方家園《沒朋友，只有山：馬努斯島獄中札記》：除了山，庫德族有其他朋友嗎？ 一人出版社《我們最後的進化》：拒絕遺忘，永不屈服，這就是我們的最後進化 奇果文創《真假》：圖像書 避風港文化《島》：人類追尋理想的終極，就是這座島。

黑暗之心：#性別 #孤獨 #存在



【影片：我的敘利亞鄰居 My Syrian Neighbors 】

【影片：誰殺了小說家 / Lady Winsley】