井崗山革命博物館記錄白衣人毛澤東鄉黑聯手｜鍾中地｜許迪鏘專欄

撰文： 許迪鏘 最後更新日期： 2021-03-09 00:00

中英香港前途問題談判期間，有治安部門首長說，黑社會也有愛國的，引起社會很大回響。一直到不久之前，仍時有學者試圖尋索這句話的含意和根據，似乎都沒有說出重點。

文：許迪鏘

這句話至少有兩個歷史根源，其中一個可在井岡山找到答案，最早的一個，也許值得在這裡說說。

1922年，剛成立不久的中國共產黨在江西安源發動了萍鄉煤礦和株萍鐵路工人大罷工。路礦工人一直受資本家欺壓，多次罷工爭取權益都不成功。

毛澤東親赴安源視察和策劃（「毛主席去安源」這張家喻戶曉的油畫，繪畫的就是毛主席在安源路上英姿颯颯的景象，製成海報和郵票，成為史上複製數量最多的印刷品），由李達三執行（黨史幾乎抹去他的名字，獨標劉少奇）。

李達三在安源最重要的工作，就是疏通了控制工人的黑社會組織，答應不干預，讓罷工得以順利進行並得到全面勝利。這應是「黑社會也有愛國的」一說的源頭。

受安源罷工鼓舞，中共發動了連串起義，受到國民黨強力鎮壓，因而有井岡山的故事。

1927年8、9月間，朱德領導的南昌起義、毛澤東領導的秋收起義受挫，毛澤東決定轉到井岡山進行編整。1928年4月，毛、朱在井岡山會師。

井岡雖然不是山，山大王倒有兩個，紅軍入井岡山，先擺平了這兩名綠林頭目，即王佐和袁文才，並把他們的武裝力量收編。

【作者專欄文章：遊井岡山發現毛澤東革命根據地被「滅村」】

無庸置疑，兩人在穿上紅裝之前就是黑社會，黨史對此並無隱諱，雖然沒有提到「黑」這個字。（阿伯旅行‧井岡山之二）

（專欄「鍾中地」每周二刊出，標題由編輯撰寫，原題：「黑社會也有愛國的在井岡山」。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜許迪鏘，香港浸會學院中文系畢業，從事編輯工作，公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。

【作者其他文章：新加坡草根書室栽種素葉文學保存香港】