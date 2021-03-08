百厭仔博物館化石展品下隨意玩耍　家長口裡說不卻幫手打咭拍照

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-08 18:00

上海自然博物館（網上圖片）

月初，內地流傳一個短片，一個男孩在博物館的化石展台內隨意攀跑玩耍，旁邊家長雖然口說：「不要再上去了！」但仍為孩子打咭拍照而惹來熱議。網民紛紛指出「百厭仔」這種不文明的遊覽行為，並有可能破壞文物，質疑館方未有立標示或圍欄禁止遊人進入展區，但未能給參觀者發現館場有明確「禁止攀爬」的告示，輿論大多認為家長未有好好管教孩子。

短片拍攝於上海自然博物館生合長河展館區，館方為了讓遊人有更好體驗，大部份展品並沒有設置圍欄，只有告示禁止遊人進入展區。可是短片可見，孩子家長無視現場告示，容許孩子進入展區攀爬游走，家長雖然「口裡說不」，但不斷用手機幫孩子打咭拍照，還教他「坐這兒」選好位置拍攝。

家長不負責任行為惹來極大抨擊，內地網民紛指「家長責任不到位」、「每一個熊孩子（編按：內地用語，指調皮搗蛋的小孩）背後都有一個不可理喻的熊家長」，呼籲館方要向違規遊人罰錢。

上海自然博物館（上海科技館分館）管委會副主任華嵐表示，展館部份展品採半開放設計，本意是希望借此縮減觀眾和標本動物的距離，現場有工作人員巡視制止遊人攀爬展台，過往都曾試過有小孩攀入展台，但都有家長或工作人員制止。其實為了讓遊人有更好體驗，館方特設部份藏品可以讓遊人觸摸，亦開設考古挖掘等活動區，給小朋友互動參與，從中學習。

據《澎湃新聞》報道，內地博物館時有這種遊人破壞展館的新聞。2019年7月，武漢自然博物館一盒約400元一隻的蝴蝶標本，便給小孩弄破展盒撕掉翅膀。陝西歷史博物館義工亦曾指出，經常見到遊人牽著館內藍田人雕塑。上海玻璃博物館，一座耗藝術家500小時製造、估價值53萬港元的玻璃城堡，亦曾給子孩子撞爛，小孩最終只為此道歉了事。

在海外，2019年一名20歲男子為了出名，破壞了在英國展出估值約2億港元的畢加索名畫《女人的半身像》，他先擊碎圍封玻璃，再把畫作從牆上撕下，最終判囚一年半。

有網民拿出網上一句經典諷刺台詞來綜合這次百厭仔搗蛋事件：「他還是個孩子！」