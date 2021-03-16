成都奇怪「啃地石獅」　惹官媒批評涉懶政漏夜拆除

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-16 14:04

中國成都市武侯區街道去年出現一頭半陷在地裡的石獅，石獅造型奇怪，後腿彎曲如蹲狀，前半身大部份陷入地面，而且旁邊沒有任何標牌解釋，路人稱之為「啃地石獅」（「啃」有吃之意思）。奇怪的石獅與街道其他雕塑格格不入而引起熱議，網上紛紛出現各種表情包和惡搞圖，事件引來官媒《新華社》發文關注，最終石獅連夜消失不知去向。

中國成都市武侯區街道去年出現一頭半陷在地裡的石獅。（騰訊網）

沙堰街是成都市打造的35處「公園城市示範街區」景點位之一，街道上除了石獅外還有休息的牛、摔跤的小孩、賣糖葫蘆的老人等常規雕塑，唯獨這座「啃地石獅」造型令人困惑。而且石獅所在位置正擋著原本路上為盲人設計的導盲路，讓導盲路要遷就石獅而拐彎。

當地有關負責人曾向媒體表示，希望依託晉陽街道的厚重文化，打造以三國蜀漢文化為底色的街景。但對於“啃地石獅”的寓意，街長稱「這條街是新打造的，不太清楚」。3月12日新華每日電訊微信公眾號刊發題為《成都街頭「啃地石獅」擋道，是奇葩景觀還是因懶政無人管?》的評論，內文指記者向有關部門查詢，兩小時內得出三種不同回應：

工作人員最初稱這尊石獅子原本是立著的，2020年9月、10月在道路鋪瀝青整治過程中被施工方誤埋，成了如今這般模樣；其口改口稱與設計單位溝通，石獅子原本就是半截入土的造型，設計方希望營造出土文物的感覺；最後再改口稱設計石獅子的本意是模擬出土文物，最先就是趴著的造型，但在去年道路鋪瀝青過程中被施工方誤埋了十幾公分。

網民就「啃地石獅」惡搞圖，說石獅窮得吃土。（騰訊網）

官媒：相關人員敷衍了事

就工作人員在短時間內數度改口，《新華社》發文批評事件反映基層工作的隨意，石獅在施工時下陷，半年來卻無人再問津，可見相關人員敷衍了事，對景觀打造隨意。

就媒體點名批評，有關部門負責人坦承安裝石獅時沒有進行充分的解釋和說明，造成了一些群眾誤解，同時沒有考慮到佔用道路的情況，馬上漏夜拆除雕塑並填平路段。「將來我們會引以為戒，在城市景觀打造中充分考慮功能性和實用性。對於一些可能引起誤讀的景觀，會掛一個標識牌對設計思路進行簡單說明，一來避免誤會，二來也讓群眾了解藝術作品。」

惹來官媒批評，石獅漏夜拆除。（騰訊網）

對於網友關心的「啃地石獅」的去向，該負責人表示，目前武侯區晉陽街道正在為它物色「新家」。「我們發現不少網友覺得這個石獅還挺萌的，到時候歡迎喜歡它的人來我們武侯區打卡。」

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