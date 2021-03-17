失馬奈林布蘭名畫　美史上最大藝術品盜竊案Netflix紀錄片新解？

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-17 09:59

Netflix近年推出不少深受歡迎的歷史紀錄片，四月份將推出最新真實犯罪紀錄片，重溫美國最大宗藝術品盜竊案：伊莎貝拉·斯圖爾特·加德納博物館搶劫案。這宗發生1990年的劫案至今尚未破案，當中涉及Rembrandt（林布蘭）、 Johannes Vermeer （翰尼斯·維梅爾）、Edgar Degas（埃德加）、 Édouard Manet（馬奈）等藝術家估值共5億美元作品，至今下落不明。

1990年3月18日美國波士頓，當年23歲的搖滾樂結他手Richard Abath，於當晚在波士頓的伊莎貝拉·斯圖爾特·加德納博物館（Isabella Stewart Gardner Museum）當保安時，准許兩名化裝成警察的盜賊進入博物館搶劫。兩名賊人用車運走了價值5億美元共劫走十一幅畫作和兩座雕塑，當中包括一尊有三千年歷史的中國青銅器、林布蘭的三件作品和约翰尼斯·維梅爾的一件作品，讓這宗劫案成為美國史上價值最高的藝術品失竊案。事發時Abath和另一名保案戴上手銬被綁在地下室，頭上纏著膠紙，據說當年Abath在回憶案發經過時非常恐懼，並十分配合。

大部份人認為Richard Abath當年因為經驗不足，給賊人扮成警察誘騙下放人進博物館，亦有人懷疑Abath參與劫案，但他本人極力否認。31年來這宗搶劫案啟發了不少導演、作家，網紅和藝術家創作或回顧紀錄。Netflix將於4月7日推出名為《This Is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist》紀錄片，回溯這宗撲索迷離的奇案。

聯邦調查局在2013年宣布，已經查明了進行盜竊的兩名小偷，但從未公布過他們的名字。據報一些執法人員將他們確定為George Reissfelder和Lenny DiMuzio，他們在搶劫案發生後不久即死亡。案件至今仍未有人被捕或受審，曾有人懷疑劫案涉及意大利黑手黨等組織參與，國際社會亦以全球規模追尋失物下落。

案件至今各方仍懸紅共1000萬美元尋求線索破案，雖然案件已過了美國的訴訟時效，涉案人員都不能再被起訴，但當局仍然可以用擁有贓物罪起訴他們。博物館一方曾表示，只要能幫忙找回「保存完好」的藝術品，就算是涉案人員，也有資格獲得500萬懸紅獎賞。