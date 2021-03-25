華沙國際海報展香港首展出　作品見證半世紀全球政局思潮變遷

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-03-25 10:45

擁有逾半世紀歷史的波蘭「華沙國際海報雙年展」是設計界殿堂級盛事，是至今歷史最悠久、最權威的海報藝術展之一，歷年來展出超過一萬幅來自世界各地的優秀海報作品。最近PMQ元創方與波蘭駐港總領事館合作舉辦首個「Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong」展覽，將歷屆雙年展精選作品帶來香港。 文：賴家俊 圖：賴家俊、波蘭維拉諾夫海報博物館

「Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong」展覽。(賴家俊 攝)

冷戰時代，共產政權對治下地區有嚴格的宣傳品審查制度，海報肩負政治宣傳重任，當然亦受到政府的高度監管。然而，華沙卻於1966年舉辦了首屆國際海報雙年展，未幾突破鐵幕枷鎖和意識形態的藩籬，萌芽生根成為全球藝術界品牌盛事。

香港策展人之一波蘭藝術家Agnieszka Mori（Aga）表示，冷戰時代波蘭並沒有來自美國陣營的電影海報，而為了宣傳國內電影，電影公司聘請藝術家和平面設計師設計海報。適逢國家審查甚少規管電影海報，相對自由的風氣遂掀起了20世紀下半葉波蘭的海報設計風潮，發展出獨特的波蘭海報學派（Polish Poster School）風格，讓海報變成了「國家遺產」。

【部份參展作品】

【廣告】 Henryk Tomaszewski （波蘭） 《Love》，1991 1994年第14屆雙年展銅獎(波蘭維拉諾夫海報博物館)

【廣告】 龜倉雄策（日本） 《Expo '70. Japan World Exposition, Osaka, Progress and Harmony for Mankind》，1967 1968年第二屆雙年展金獎(波蘭維拉諾夫海報博物館)

【文化】 Andy Warhol（美國） 《Fifth New York Film Festival — Lincoln Center, Philharmonic Hall》，1967 1968年第二屆雙年展金獎(波蘭維拉諾夫海報博物館)

【文化】 田中一光 （日本） 《A Japanese Dance》，1971 1984年第九／十屆雙年展銅獎(波蘭維拉諾夫海報博物館)

【思潮】 Alexander Faldin & Svetlana Faldina （俄羅斯） 《Untitled (anti‑nicotine poster)》，1999 2000年第17屆雙年展金獎(波蘭維拉諾夫海報博物館)

「這些海報與一般電影海報不同，設計靈感更多來自設計師而非電影本身，好像有些海報不會展示演員的樣子，但卻有一些象徵性的雲、線、色塊團等，非常呈現到設計師的個人風格。」

波蘭在共產政權時代，媒體甚少廣告出現，所以美學和題材別具一格的電影海報，便很吸引群眾眼球，深受歡迎。在這股美學思潮下，波蘭藝術家創作出不少藝術成就極高的海報，並拿它們參加國際比賽，贏得獎項之餘更獲得很好的口碑。非凡的海報設計成就，讓波蘭備受全球藝術界關注，開始有平台邀請這群鐵幕下的藝術家全球演講分享心得，讓波蘭的美學文化傳揚海外成為國家品牌，亦讓華沙舉辦的雙年展備受國際肯定。

今屆的展覧將雙年展逾半世紀的軌迹作一次主題式回顧，在過去50年共26屆的大量得獎作品中，精選出超過140幅極富代表性的優勝作品展出。活動將展出來自23個國家及地區的120位設計師作品，當中包括波蘭海報學派的傳奇人物 Henryk Tomaszewski、Jan Lenica、Waldemar Świerzy；日本設計大師永井一正、龜倉雄策、福田繁雄、田中一光；美國普普藝術大師 Andy Warhol，以及法國先鋒設計組合 GRAPUS。

Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong(賴家俊 攝)

導賞團由策展人講解展品

是次展覽由駐港視覺藝術家 Agnieszka Mori 及駐波蘭的平面藝術家及大學教授 Max Skorwider 聯手策展。兩位策展人 Aga 及 Max 摒棄一般展覽以時序劃分的做法，沿襲雙年展歷年來的獎項分類傳統，以「思潮」、「文化」和「廣告」三個類別劃分展覽內容。展出作品背後內涵豐富，除了顧及商業推廣元素，亦反映時代文化和思潮想法，當中例如涉及世界人權宣言推廣、對蘇聯卡廷大屠殺（1919-1921）等有關的政治紀錄，和各種環保議題的得獎海報，都可在這次展覽中看到。

展覽期間，PMQ 亦會舉辦一連串的周邊活動，包括波蘭策展人及設計師線上講座、電影放映會、學校和策展人導賞團。

策展人之一駐港視覺藝術家 Agnieszka Mori 。(波蘭維拉諾夫海報博物館)

Aga 表示：「展覽無疑是一次對國際海報設計成就的重要回顧。我們嘗試透過對內容而非創作時期的重視，詰問何謂海報？海報將會朝什麼方向發展？一路以來，它如何演進？當我們回首過去半世紀的海報作品，我們認識到海報的力量不但沒有隨時間而消減，反而日益強大，與今天的現實情況息息相關。」

【展覽詳情】

名稱：Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong

日期：26/3 - 18/4

時間：11:00-20:00

地點：香港中環鴨巴甸街35號 PMQ元創方 智方（QUBE）2樓

費用：全免

*展覽需透過http://bit.ly/3ejiCsE預先登記入場