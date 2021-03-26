移民開書店生孩子賣詩集約會夏宇｜陸穎魚專欄｜文青媽媽讀讀詩

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-26 00:00

把身上的洞填起來 我會比較安靜待著讀一些理論 天快亮似乎有另一艘船經過 我們的船搖晃了一陣 屬於夜晚的那些子音 跟隨花萼張開崩裂 是一個氣音只想與花瓣裂開同在 與船邊水紋同聚同散 ——夏宇〈羅曼史作為頓悟〉

陸穎魚在創辦的詩生活書店介紹詩集（王祥維攝，局部）

讀夏宇的詩，我總是在體驗一種奇妙有趣的暈眩感，但《羅曼史作為頓悟》於我而言不太單純，因為它裝著一個我在真實世界裡見識過的可愛夏宇。詩句依然是詩人擅長的拼貼遊戲／幻術，可是語言之間所描述的日常生活，添加了以往詩集較少呈現的親密（私密）感，於是這次我的暈眩角度，既性感又浪漫。

文：陸穎魚

夏宇有不少詩作借用詞彙堆疊，繼而創造出明朗的節奏感，但我認為，音樂感存在於她的詩，並非刻意舉動，而是出於一種好奇，即是一個詩人充分掌握字詞的物質性，渴求看見它們相遇的模樣。只是當一個詞彙成功擁抱另一個詞彙之神奇時刻，擁抱的聲音偶然地拉出音樂的身體。

嬰兒被水包著 也被笨拙的舞 還有雨衣 雨衣包著女人 女人包著嬰兒 舞讓女人跳著 ——夏宇〈跳舞給我們看〉

還記得，懷著小珍珠最後幾個月，夏宇出版這本詩集，我約她在書店見面，而她難得答應赴會。當時新書拿在手上，這封面照片不就是媽媽的洗碗手套嗎？然後她寫上法文bébé，她說，這是嬰兒的意思。幾個月後，這個嬰兒呱呱落地，生日跟女神夏宇只差一天。

回想起來，生產是痛苦的羅曼史，也是一個女詩人的孤獨進化史。孩子從肚子拉出來了，媽媽的汽球消失了，詩人對於孤獨又多了更深層次的理解。至於生孩子還有其他頓悟嗎？抱歉我只記得，夏宇曾提醒我說：「射手座很會花錢啊！」

天呀，為什麼夏宇這麼可愛呢！

作者簡介｜陸穎魚，2019年生了女兒小珍珠，是詩人，也是媽媽。著有詩集《淡水月亮》、《晚安晚安》、《抓住那個渾蛋》。

（陸穎魚專欄「文青媽媽讀讀詩」今起刊載，標題由編輯擬寫，原題「生孩子是痛苦的羅曼史」。本文不代表「藝文格物」立場）