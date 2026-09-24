芝加哥音樂劇2026深圳開演！門票早鳥85折+百老匯歌劇重現經典

在1920年代的芝加哥，只要你長得夠漂亮，殺人不僅不會被絞死，還能成為報紙頭條上的超級巨星。這不是天方夜譚，而是百老匯經典音樂劇《芝加哥》（Chicago）為觀眾構築的荒誕世界。



這部將爵士、犯罪與黑色幽默融為一體的殿堂級作品，橫掃六座東尼獎、兩項奧利花獎及一項格林美獎，是百老匯和倫敦西區歷史上演出時間最長的美國音樂劇。其全球總票房超過17億美元，足跡遍及38個國家、525個城市，累計演出超過36,000場，吸引逾3,500萬人觀看。

這部被譽為「百老匯最性感」的傳奇劇目，終於在萬眾期待下，帶着其30周年紀念版的強大陣容，於2026年10月20日至25日震撼登陸深圳濱海藝術中心。

百老匯經典音樂劇《芝加哥》即將登陸深圳

橫掃東尼獎的口碑之作

自1996年復排版登陸百老匯以來，《芝加哥》橫掃六項東尼獎，並在倫敦西區奪得奧利花獎傑出音樂劇製作獎，至今仍是百老匯史上上演時間最長的美國音樂劇。三十年來，它的巡演腳步幾乎從未間斷，全球媒體的讚譽亦從未降溫。

自1996年復排版登陸百老匯以來，《芝加哥》橫掃六項東尼獎，並在倫敦西區奪得奧利花獎傑出音樂劇製作獎。

《紐約時報》劇評人Ben Brantley多年來反覆撰文力薦，形容此劇展現了「多年來在百老匯所見最性感、最精緻的舞蹈」，並斷言「如果想體驗Bob Fosse的激情，《芝加哥》仍然是不二之選」。《時代》雜誌以「一場勝利！令人震撼的百老匯復興」概括其歷史地位。

美聯社劇評人Michael Kuchwara將它譽為「十年來最具娛樂性的音樂劇」，而《新聞周刊》則盛讚編舞Ann Reinking把Fosse標誌性的「傾斜肢體、跳動骨盆與扭動身體」重新編排成「一連串荷爾蒙爆棚的表演，看起來就像魔術」。對於觀眾而言，這次30周年紀念版的到來，正是親身驗證這些讚譽的最佳時機。

《芝加哥》是百老匯和倫敦西區歷史上演出時間最長的美國音樂劇。

改編自1924年真實謀殺案

《芝加哥》最令人拍案叫絕之處，在於其荒誕情節並非憑空捏造，而是改編自1920年代芝加哥真實發生的謀殺案。身兼記者與劇作家身份的Maurine Dallas Watkins在《芝加哥論壇報》任職期間，採訪了兩宗轟動全美的女囚審判：一位是槍殺情人後，一邊放唱片、一邊喝雞尾酒看着對方在血泊中死去的年輕主婦；另一位則是情人被發現死在她車上，卻堅稱自己「醉到甚麼都不記得」的夜總會女歌手。

劇中兩位女主角源自Maurine Dallas Watkins報導過的兩位女殺人犯

在Watkins的煽情報導下，這兩位女殺人犯被塑造成「芝加哥史上最漂亮的女性謀殺嫌疑犯」與時尚魅力的化身。在唯利是圖的明星律師巧舌如簧與媒體推波助瀾下，全由男性組成的陪審團被美貌蒙蔽，兩名女犯最終皆被判無罪釋放。「只要長得漂亮就不會被絞死」，成為了當時芝加哥畸形的司法潛規則。劇中兩位女主角羅克西．哈特（Roxie Hart）與維爾瑪．凱利（Velma Kelly），正是根據這兩名女囚發展而來。

《芝加哥》改編自1920年代芝加哥真實發生的謀殺案。

Watkins對此感到震驚與荒謬，隨後將這段經歷寫成話劇。音樂劇版本由「音樂劇巨匠」Bob Fosse於1975年搬上舞台，講述家庭主婦兼夜總會舞女羅克西在情人威脅要離開她後將其殺害。為求脫罪，她聘請芝加哥最狡猾的刑事律師比利．弗林（Billy Flynn），欺騙公眾、媒體與情敵獄友維爾瑪，將惡行包裝成一連串聳人聽聞的頭條新聞，最終不但逃脫死刑，更成為時代紅人。

「最性感的音樂劇」

《芝加哥》以犯罪為主題，卻不以沉重口吻說教，而是用最幽默、諷刺及性感的手法，打造一齣話題性極強的黑色喜劇。

《芝加哥》被譽為「最適合成年人觀看的音樂劇」

在編劇兼作詞Fred Ebb、作曲John Kander與編舞Bob Fosse的聯手下，角色的暗黑陰謀被轉化為辛辣諷刺、幽默莞爾的詞句。舞者褪去千篇一律的囚服，換上黑色蕾絲與魅惑的緊身衣，掙脫手銬腳鐐的束縛，跳出煽情火熱、風格獨到的舞蹈。《紐約時報》便盛讚它是「最適合成年人觀看的音樂劇，也是多年來在百老匯看到的最性感、最精彩的舞蹈」。

《芝加哥》標誌性的「爵士手」

在舞蹈編排上，《芝加哥》信奉絕對的極簡主義（Minimalism）。它摒棄了傳統音樂劇宏大的舞台視覺奇觀，將所有的戲劇張力全然交付給演員的肢體。編舞Bob Fosse創造了一種極具辨識度的舞蹈風格：內扣的膝蓋、高聳的肩膀、標誌性的「爵士手」（Jazz hands）、微微下沉的重心，以及戴着圓頂硬禮帽和白手套的經典造型。1996年復排版由Fosse的繆斯Ann Reinking以Fosse風格重新編舞，並憑此奪得東尼獎最佳編舞獎，至今仍被業界奉為音樂劇編舞的教科書範本。

全球傳唱逾71萬次的All That Jazz

劇目音樂緊繃、慵懶卻又充滿致命誘惑的危險氣息，完美契合了劇中人物內心的算計、貪婪與情慾。Fred Ebb與John Kander是合作多年的黃金組合，而《芝加哥》更是他們爵士風格的巔峰之作。

在經典曲目《Cell Block Tango》中，六位「女囚」將女性的憤怒與力量展現得淋漓盡致

開場曲《All That Jazz》是全劇最具代表性的作品，這句歌詞已被翻譯成13種語言，在全球傳唱超過715,000次。在經典曲目《Cell Block Tango》中，六位「女囚」在鐵窗前用獨白帶起節奏，配合着極具爆發力的性感舞蹈，將女性的憤怒與力量展現得淋漓盡致，絕對是全劇最令人血脈沸騰的高潮之一。而在《We Both Reached for the Gun》中，律師將羅克西當作腹語木偶操控面對媒體，其充滿諷刺意味的編排更是令人拍案叫絕。

倫敦西區超強卡司還原經典

來到2026年，為紀念百老匯復排版誕生30周年，國際巡演版以最強陣容震撼回歸。此次巡演從佈景、服裝、燈光到音效，力求百分百還原經典復排版的原汁原味，深圳站更是首度進駐聲學條件卓越的深圳濱海藝術中心歌劇廳。

莎拉·索塔特（Sarah Soetaert）曾多次在《芝加哥》巡演中演繹女主角羅克西·哈特（Roxie Hart）

今次來到深圳的卡司，屬在倫敦西區及國際巡演身經百戰的實力派。飾演女主角羅克西·哈特（Roxie Hart）的莎拉·索塔特（Sarah Soetaert）曾多次在《芝加哥》巡演中演繹這位心機深沉卻又帶點天真狡黠的家庭主婦，對角色的喜劇節奏拿捏得爐火純青。她亦曾參演英國巡演版《仙樂飄飄處處聞》及《格倫．米勒的故事》。

Djalenga Scott擔綱與女主角羅克西·哈特（Roxie Hart）針鋒相對的維爾瑪．凱利（Velma Kelly）

與她針鋒相對的維爾瑪．凱利，則由2025年英國巡演劇評稱其為「完美的Velma Kelly」的Djalenga Scott擔綱。她多次在英國及國際巡演中駕馭這一高難度角色，履歷上更寫滿《貓》（Cats）的Bombalurina、《西城故事》（West Side Story）的Anita、《油脂》（Grease）的Rizzo、《安妮》（Annie）的Lily St. Regis等經典人物。其高挑身形與極具爆發力的演唱，正正契合維爾瑪的野心與孤注一擲。

百老匯原版音樂劇《芝加哥》30周年紀念版 深圳站｜演出詳情

日期： 2026年10月20日至10月25日

地點： 深圳濱海藝術中心歌劇廳

時長： 全長140分鐘（含中場休息）

語言： 英語演出，附中文字幕

票價： 港幣 $1398 / $1078 / $748 / $535 / $318

年齡： 1.2米以下兒童謝絕進場，建議13歲及以上觀眾觀演。



註：因演出票特殊性，所有演出票一經售出，概不退換。下單成功後，01空間會於活動前3至5天發送兌換電子票連結到您所填寫的電郵，屆時可憑取票碼（電子票）至深圳濱海藝術中心售票廳的自助取票機兌換實體票。



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