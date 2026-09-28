港風市集成舞台 從《代吃服務員的幸福一天》傳承香港故事｜何故

2026年9月19日及20日，在桃園藝文特區「桃知道 GELEVEN PLAZA」舉行的兩場《代吃服務員的幸福一天》互動演出，已經圓滿結束，同期「回憶中的香港味道」港風市集也反應理想，感謝大家的支持！



「這個週末，來逛市集、看場戲、讀一本書，一起尋找記憶中的香港味道。」

《代吃服務員的幸福一天》改編自香港飲食文學《回憶中的香港味道》的同名故事，有別於同系列其他故事的演出，並非在餐廳內演出的「餐飲劇場」，而是結合了「回憶中的香港味道」港風市集的沉浸式演出，可算是一種極具實驗性、嶄新模式的「市集劇場」。

《代吃服務員的幸福一天》由身為原作者的我編劇和導演，由曾兩度合作《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》的潘瑤主演，各位「回憶中的香港味道」港風市集的檔主客串演出。「回憶中的香港味道」港風市集為期兩天，集合香港風味美食、選物與不同攤位，每天的《代吃服務員的幸福一天》互動劇場，雖然正式演出時間是在黃昏前的五點半，但其實在市集開始的一刻，隨著不同的粵曲播放時，演出已經在進行中，本劇的核心正是「讓故事走進市集，也走進人群之中」。

《代吃服務員的幸福一天》分為三幕，主角是一個「代吃服務員」，主要工作是為不同客戶提供「代吃、代喝、代打卡」的貼心服務，她這次來到台灣，參與「回憶中的香港味道」港風市集的特別任務，就是要支持一班在台港人，代表客戶品嚐不同的「香港味道」，並且帶著真誠的祝福，為這些在台灣努力打拼、追尋夢想的香港人打氣。最後，帶出「幸福」的訊息同時，更重要是鼓勵大家幫助身邊人「夢想成真」！

「有些對香港的記憶，是從味道開始的。一杯港式奶茶、一口熟悉的小吃，電影裡的街景、廣東話的聲音，還有那些屬於香港的生活片段。9月19、20日，桃知道把這些熟悉的香港味帶進中庭天井。」

《代吃服務員的幸福一天》是一次簡單而隆重的戶外演出，以「回憶中的香港味道」港風市集的攤檔作為舞台，但舞台並不只是局限於此，演員還會遊走於「桃知道 GELEVEN PLAZA」的其他空間！

「桃知道 GELEVEN PLAZA」跟被譽為「全台灣最美圖書館」、以「生命樹」為概念的桃園市立圖書館新總館相鄰，來自日本、榮獲全球最美書店美譽的蔦屋書店TSUTAYA BOOKSTORE，正是區內另一焦點。「回憶中的香港味道」港風市集跟在蔦屋書店裡的香港著名IP癲噹快閃店互相呼應，快閃店內除了癲噹的不同可愛精品，還有將童話故事推陳出新的「公主渣男奇遇記」，4款盲盒包括：白雪公主、美人魚、小紅帽，以及永遠在跑場送花的「同款渣男王子」，很有趣、也很有心思！9月下旬更加入了魚人叔（Uncle Fish）和hohohola兩個香港文創IP，前者「充滿心靈療癒感」，後者「讓日常更有溫度」，和癲噹一起為大家在苦悶中帶來一點點的歡樂。

「從一本書開始，聊香港、聊生活，也聊那些留在記憶裡的城市風景。」

由香港飲食文學《回憶中的香港味道》所衍生的「回憶中的香港味道」港風市集，承載了不同類型和風格的「香港味道」，「師兄文創」現場進行港式水墨人像及寵物速寫，很有人情味！「甘鹿仔生活雜貨」有香港懷舊零食期間限定販售，「焙住你」也有嚴選食材純手工曲奇，令人回味無窮！「心營烘焙原料店」最厲害，既有現場製作混醬齋腸粉、傳統蝴蝶酥、古早味香蕉糕、牛油曲奇、馬蹄爽等，更有製作香港美食的各式各樣現貨原料，讓各位客人都滿載而歸。

《代吃服務員的幸福一天》是以國語演出的互動劇場，除了在演出時跟「回憶中的香港味道」港風市集的檔主互動，也在演出前跟在台港人互動，收集他們「最懷念的香港味道」和「原因」，我特別揀選了Grad Leung和Leslie Chan的有趣回應，放在劇本裡跟觀眾分享。經過第一天的演出，立即按照現實環境修改第二天的劇本，感謝「師兄文創」的Ken提供台灣口語的修訂建議，也要感謝在過程中大力協助的「桃知道」和「再起步策展有限公司」，最重要是感謝潘瑤相信我、陪我一起完成這次劇場實驗。

《代吃服務員的幸福一天》桃園首演，連同第一場「回憶中的香港味道」港風市集，可算是圓滿結束，我們將會不斷改進，連繫不同伙伴，期待在不久將來，移師台灣其他城市，甚至在國外的東京或吉隆坡，再接再厲，跟各地喜愛香港飲食文化的朋友，一起透過市集和演出，保留和傳承香港味道。