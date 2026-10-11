專訪《無涯之約》主創孔令政朱漢威| 精簡團隊創造國際化的香港IP

由《無名指》導演孔令政（James Hung）編導、朱漢威（Jacky Chu）監製的本地原創科幻動畫《無涯之約》（Odium Zero），即將於今年11月隆重獻映，而在10月上旬亦率先登陸CON-CON Hong Kong 全新企劃「CON-CON THE MIX」，於銅鑼灣希慎廣場5樓首次設立《無涯之約》Pop-up期間限定店，銷售首批《無涯之約》動畫IP全新限量周邊產品，趁機會和兩位主創閒聊這部香港原創動畫的點點滴滴。



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「我們自己的城市，也能夠成為科幻故事的舞台。」

James於2000年遠赴美國，在加州就讀高中，2007年從加州州立大學長堤分校電影系畢業後，進入特藝七彩（Technicolor）擔任助理項目經理，專責電影後期製作，期間曾參與《迷》（LOST）、《實習醫生》（Grey's Anatomy）等美國電視劇之後期工作，回港後開始拍攝電影，代表作品包括讓許恩怡獲提名第44屆香港電影金像獎最佳女主角的《無名指》。

James一直拍攝真人影視作品，好奇他為什麼突然製作動畫？

「動畫是最能完整實現導演創作意志的電影形式。不同於真人電影，動畫沒有演員在片場即興演出，也沒有攝影、美術或燈光團隊透過現場互動激發出的火花，而是由導演從零建構整個世界。以《無涯之約》為例，我必須掌握角色表演、鏡頭語言、燈光、場景設計與每一個細節，確保所有元素都服務於同一個創作理念。透過動畫，我能夠將腦海中的視覺想像完整呈現，追求屬於自己的 Auteur（作者電影）精神，讓作品留下鮮明而獨特的導演印記。」

《無涯之約》作為James個人首部動畫作品，繼續身兼導演與編劇，從原創故事出發，以大量2D手繪圖為基礎，使用AI軟件輔助進行加格和場景擴闊。動作場面更特別請來伍允龍為動作顧問，先以攝影機捕捉打鬥影像，再轉化3D模型，演變成動畫。而今次《無涯之約》的監製Jacky，正是跟James相識多年的好拍檔。

「我入行時是動畫師，一直希望製作屬於自己的動畫。與James合作已有一段時間，早前曾合作製作一個怪獸真人電影項目，並一直想再作嘗試。我們原本已有一套以真人拍攝為構想的劇本，某晚與James討論項目時，忽然冒出一個想法：不如改以動畫形式呈現。」

《無涯之約》動畫項目由香港政府 CCIDA 數碼娛樂協會注資製作，得到任達華、李佳芯、江𤒹生、魏浚笙、盧慧敏聲音主演，講述未來世界受神秘「物質」入侵，人類感染後即變成恐怖怪物，盲目廝殺。為生存而撒謊的人只會陷入更失控的絕境，真相竟隱藏在一個叫五月的少女身上。

「這是一部關於致命謊言與守護良知的動畫作品。」James用這一句話簡介了《無涯之約》。

James具有國際視野，自小熱愛日本動畫，一直希望有機會執導屬於自己、屬於香港的動畫作品：「大友克洋的《阿基拉》第一次讓世界知道：動畫可以比真人電影更成熟、更危險、更哲學；而押井守的《攻殼機動隊》更在1995年就預言了今天，包括：AI人格、網絡身份、人類與機器界線消失等現實，影響了後來很多科幻電影。《攻殼機動隊》把香港變成了『未來城市』。以前的「未來」屬於New York、LA、London。但《阿基拉》《攻殼機動隊》《Get Wild》那個年代開始：東京、香港、新宿、九龍——都可以建立科幻世界觀。」

James補充：「八、九十年代的日本動畫令亞洲創作者破天荒地相信：『我們自己的城市，也能夠成為科幻故事的舞台。』我因此也有了動力去創造自己的動畫IP。」

James已經執導多部電影，作為一個在香港與洛杉磯之間成長、熱愛電影與動畫的電影編劇和導演而言，那不只是懷舊。而是「重新看見自己當年為何想成為創作者」。

除了尋回創作的初心，製作《無涯之約》的過程中有何趣事？

James：「我們是精簡的人手團隊，一班手繪及電腦動畫師，在製作開初時，對於製作大量動畫的劇情內容，感到有點恐懼。但當接到我的劇本後，他們自然地非常投入製作，更主動提出增加細節和複雜的運鏡設計，令原本已很不可能的製造流程變得更加複雜！在製作過程中，我更擔心他們的工作量及手繪的時間超時而提出精簡某些內容。他們竟跟我辯論，堅持保留複雜的設計而不顧自己超時工作。這就是香港動畫師的熱血！」

Jacky：「製作初期，並未預期能邀請到多位星級配音演員；其後卻陸續邀得不同演員參與，包括Ali、華哥、Jeffrey、Amy，以至最後的AK。動畫角色經他們配音後，呈現出另一種生命力。」

James補充：「我拍攝真人電影，習慣在片場直接跟演員互動，拍攝時喜歡貼近他們身邊處理現場的戲劇。我一般在片場都不會在螢幕前指揮，而更加是在機器及演員身邊，這是我的電影風格。今次為《無涯之約》進行配音工作時，我也有非一般的處理，我會貼近聲演演員，在錄音室內陪伴他們身邊直接給予我的指導及調整。演員包括任達華、魏浚笙、李佳芯等，皆覺得這次配音的過程非常獨特，覺得導演為何貼得他們那麼近。他們會感覺到自己不是在錄音室，而是在拍攝現場直接跟導演互動，這個氣氛及能量非常熱血亦非常有趣。」

《無涯之約》動畫企劃以2D手繪圖為主，並使用AI軟件輔助進行填補部分影格，場景擴闊等工序，重點是「香港製作」。

Jacky：「AI輔助使小團隊也能發展自己的IP項目。以往需要較多人手完成的工序，透過AI輔助後，我們能以相同資源達到更好效果，當中包括補格、圖層分色等。這些重複性工序的工作量減輕後，同事便可更專注於創作，製作的機動性亦因而提升。」

James：「AI工具具有潛力但始終未成熟，例如人物多出手指、影像的雜訊，動畫師必須逐格檢查、修正，甚至重新手繪。希望觀眾看得見動畫師的心血。雖然AI並不代表省了時間，卻能賦予本地『人手精簡』的動畫工作室，例如我們，有勇氣去承擔整部動畫製作，未至於會拖垮整個工作室的營運。我堅持所有工序都在本地製作，靠自家的動畫師與CG團隊完成。」

《無涯之約》已率先在「CON-CON THE MIX」推出了一系列的周邊產品，未來還有很多聯乘計畫，Jacky作為監製，打算怎樣營運及推廣《無涯之約》這個IP？

「我們希望透過不同載體，把故事世界更廣泛地呈現給觀眾，因此會參與各類聯乘活動，增加觀眾接觸《無涯之約》的機會，讓這個項目不只是一部影片，而是完整的IP發展。」

熱切期待「堅持所有工序都在本地製作」的《無涯之約》正式公映，更期待這個屬於香港的IP可以連結起全世界的觀眾。