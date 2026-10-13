《電競女孩》專訪遭記者辱「似坐枱」 袁澧林發聲冀對方專重女性

曾出演《電競女孩》、《窄路微塵》等電影的女星袁澧林，昨晚在社交平台發布長文，重提早前接受傳媒專訪時，遭對方言語性騷擾的不快經歷，冀透過公開發聲喚起大眾對女性的尊重。事件隨即引發社會廣泛關注，被指涉事的文化界人士「紅眼」其後於社交平台發文公開致歉，承認自己當時曾開出不當玩笑。



袁澧林在文中透露，這篇名為《那些永遠不會到來的道歉》的文章寫於年初，事發於電影《電競女孩》首映當晚。當時她與多位女演員一同準備接受專訪，沒想到負責訪問的男記者一坐下來，便以「我好像坐緊枱」作為開場白，直接將受訪女性放置在性產物的位置。她直斥對方將電影專訪隨意性化為夜總會場景，比喻極之不妥，扼殺了演員們事前為專訪所作出的準備與努力。

《電競女孩》海報。

面對這突如其來的冒犯，袁澧林表示曾當面反抗，向該名記者重申：「你這句說話非常不當」，並嚴正要求對方：「你要不然閉嘴，要不然道歉」。然而，對方最終選擇了合上嘴巴，沒有作出任何道歉，訪問隨後在尷尬的氣氛下如常繼續。

她感嘆，身為女生入行多年來，累積了不少被異性言語騷擾、無故性化並矮化的厭女經驗，例如曾有男導演及男前輩演員藉故親近或開出越界的玩笑。當荒謬每天上演，往往會令受害者陷入自我懷疑的處境。

袁澧林強調，這次決定打破沉默，並非只為宣洩個人憤怒，而是希望大眾正視女性在社會中面對的處境。她指出，記者脫口而出的「坐枱」言論並非一時口誤，而是整個社會默許甚至鼓勵將女性置於被觀賞、被消費位置的文化空氣。她呼籲大眾停止將這些冒犯視為個別事件，而是認清背後那套對女性主體性及專業的系統性否定。

正如她於文末寄語：「也許我們需要的，不僅是一個永遠不會到來的道歉，更是一場對這片土壤的徹底翻新。」

她早前亦將此篇文章刊登在雜誌專欄內，並於4月刊登，但未有放上社交平台；但近日涉事的文化界人士，在撰寫另一套由鍾說主演的電影《善男信女》影評時再度失言，指是對方「從影生涯激罕色慾演出，少少震撼」，因而令她決定將全文上載至個人社交平台。Angela強調，今次文中所指的是誰並不重要，而是相信文中的事例「並不是冰山一角的例子，他們可以是任何行業中的任何人。」

事件曝光後，被大眾認出是涉事記者的文化雜誌總編輯兼作家「紅眼」，隨後於社交平台作出回應。紅眼承認去年底訪問《電競女孩》團隊時，確實開了相當不得體的玩笑。他表示對於指責沒有想去辯駁的意思，自知當時的失言破壞了訪問，並坦承當刻沒有及時道歉是處理不當，直到看見袁澧林的文章才深知對方有多難受。紅眼在文中鄭重向袁澧林及其他受訪者致歉，承認自己常口沒遮攔，並承諾日後會為自身言行負責。