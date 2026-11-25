改編自網絡小說《已讀不回死全家》、3年前播出的ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》，憑藉極具話題性的死亡遊戲設定及對人性的深刻叩問，當時引發了追劇熱潮。劇集大結局為幾位倖存者的後續留下無限想像空間，如今苦等超過三年，官方終於宣佈以舞台劇形式推出續作《那年盛夏 我們如花消逝》，明年2月15日至21日在東九文化中心劇場連演八場，並找來George歐鎮灝等原班人馬回歸，讓「蔡鳴磊紀念中學6A班」的倖存者在舞台上再度重聚。門票將於下周一（11月30日）正式公開預售。



十年後科技巨頭稱霸 6A班生還者密室對峙

今次舞台劇由原著小說作者兼劇集編審何肇康（筆名何晞賢）親自操刀編劇，並邀得演出及導演經驗都豐富的潘燦良執導。電視劇結局中，6A班的連環死亡事件被科技巨頭MTCC（MasonTec Cyber Communication）全面掩蓋，大眾迅速遺忘，倖存者被迫帶著無法言說的創傷與內疚重返日常生活。而今次舞台劇續作，就將故事設定在事故的十年後：MTCC憑藉領先全球的人工智能技術晉身跨國巨頭，當年奪去6A班20條人命的A.I.系統「S.P.E.C.T.R.E」更與全球最大電訊商達成協議，即將預載於每個人的手機之中。

就在系統全面普及前夕，一名神秘「吹哨者」突然發布影片，揭露十年前「蔡鳴磊事件」的血腥真相，重創MTCC及S.P.E.C.T.R.E的威信。為揪出吹哨人的真實身份，MTCC強行將當年6A班的生還者及相關人士召回公司密室「再聚」。當塵封十年的記憶再度襲來，這群倖存者將面臨新一輪的信任考驗與抉擇。

George領銜原班人馬回歸出演

演出陣容方面，劇集多位原班核心演員將再度聚首。故事中的4位倖存者之中，飾演「何晞賢」的George歐鎮灝、飾演「賴智勇」的戴玉麒、飾演Crystal的郭柊佟（原名郭東彩）都已宣佈回歸，但飾演故事關鍵人物楊悅盈的Marf則未有列在演出名單之中。

另外，「石曉陽」張毓軒、「柯志恆」張迪文、「張允行」Marco葉振弘以及有份欺凌楊悅盈的女學生陳書昕等亦會回歸演出。不過由於這些角色在劇中一早慘死，亦令外界好奇他們今次會以怎樣的方式回歸參演。

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此外，今次劇場版更加入多位舞台及影視界實力演員助陣，包括金像獎最佳新演員蔡瀚億（BabyJohn）、資深戲劇人倪秉郎及新晉演員冼樂欣，新舊班底同台飆戲，為這場密室心理角力增添更多張力。

11月30日起公開預售

《那年盛夏 我們如花消逝》由無景深 La Narration 及李卓風出品、合辦及製作，銓說故事主辦，並獲劇集製作方 MakerVille 及原著小說出版社創造館協辦，電視劇導演陳健朗亦列名特別鳴謝。 門票將於11月30日起於 GoodshowClub 平台公開預售，票價分為 $688、$588 及 $448 三種（每張門票另收手續費 $42），各位有追開小說版及電視劇的粉絲絕對不容錯過。

舞台劇《那年盛夏 我們如花消逝》演出及售票詳情

日期及時間（共八場）：

2027年2月15日、16日、18日、19日、20日、21日（晚上 8:00）

2027年2月20日、21日（下午 3:00）

地點： 東九文化中心劇場

票價： $688 / $588 / $448（每張門票另收手續費 $42）

公開預售日期： 11月30日起

票務平台： GoodshowClub