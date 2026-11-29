【電影/紀錄片/一切如你所見】「你真的認為自己完全沒有做錯？」「我知道我沒有犯任何罪。」這段對話出自今年最受熱議的紀錄片《一切如你所見》（You Can See Everything）。問話的是以冷面幽默見稱的加拿大鬼才導演尼芬菲爾達（Nathan Fielder），回答的是矽谷「滴血騙局」主角、Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）。鏡頭貼近她的臉，那雙出名不眨眼的大眼睛直望前方，語氣真摯，甚至帶點無辜。觀眾愈看，愈不知道應該相信甚麼。



今時今日，我們總以為「眼見為實」，只要鏡頭夠多、曝光夠足，真相理應無所遁形。《一切如你所見》卻把這個假設徹底粉碎。這部由菲爾達（Nathan Fielder）與《實境誘捕》（Primetime）導演蘭斯奧本海姆（Lance Oppenheim）聯合執導的紀錄片，10月在北美上映後成為全年最大的文化現象之一。

電影在真實與表演之間不斷翻轉，成為A24年度最具話題的作品。外媒紛紛以「刻畫人性欺詐的現代神作」、「看完畢生難忘」形容它。電影將於12月3日在香港正式上映。入場前，不如先看看這部片為何令全球影迷著迷。

從「女版喬布斯」到階下囚

2003年，年僅19歲的霍姆斯從史丹福大學輟學，創立醫療科技初創公司Theranos。她提出一個足以顛覆全球醫療產業的宏大願景：只需從指尖採集幾滴血，就能完成數百項常見血液檢測，甚至及早篩查癌症和糖尿病。

霍姆斯刻意模仿蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs），長年穿黑色樽領衫，說話時壓低嗓音，用那雙幾乎不眨眼的藍色眼睛直視對方。這套極具魅力的「人設」令她迅速成為傳媒寵兒。Theranos吸引了一眾政商界重量級人物支持，董事會成員包括前參議員及兩位前美國國務卿，投資者則有傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）及甲骨文聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）。公司估值一度高達90億美元，霍姆斯本人被譽為「下一個喬布斯」，並成為美國最年輕的白手興家女性億萬富豪。

Theranos創辦人霍姆斯19歲從史丹福大學退學創立公司，加上長年穿著黑色樽領上衣，被指是「女版喬布斯」，廣獲媒體關注。（Getty Images）

不過，這個矽谷神話在2015年幻滅。《華爾街日報》調查記者John Carreyrou發表一系列踢爆報道，揭露Theranos的檢測技術並不可靠，公司更暗中依賴第三方儀器進行檢測。調查與訴訟接踵而來。2022年，霍姆斯四項欺詐投資者罪名成立，被判監135個月（約11年3個月），並於2023年5月底到德州聯邦監獄營報到服刑。

她的故事早已被拍成HBO紀錄片，也改編成暢銷書《Bad Blood》（惡血）及Hulu迷你劇《The Dropout》（新創大騙局），Amanda Seyfried在劇中飾演霍姆斯，奪得艾美獎及金球獎影后。一個被反覆講述的騙局，還可以拍出甚麼新意？菲爾達與奧本海姆的答案，是完全不再重述騙局本身。

一場顛覆認知的拍攝

自醜聞爆發後，霍姆斯多年來一直拒絕接受媒體訪問。那麼，這部紀錄片究竟是如何誕生的？出乎所有人意料的是，這一次，是霍姆斯親自打開了大門。

《一切如你所見》 劇照

隨著入獄的日子進入倒數階段，霍姆斯主動聯繫了以大膽創新見稱的獨立製片公司A24，表達了希望拍攝一部記錄她入獄前最後時光的紀錄片。當導演尼芬菲爾達與蘭斯奧本海姆接下這個極具爭議的項目，並前往霍姆斯位於加州德爾馬（Del Mar）的海邊別墅時，霍姆斯親自站在門口，帶著招牌的微笑歡迎攝製隊的到來。

這種毫無防備的熱情，反而讓習慣了心理博弈的菲爾達感到毛骨悚然。他形容那次初次會面「令人極度不安」，那種認知失調的感覺「就像在看魔術師表演，你知道眼前的人正試圖用某種方式影響你，但你一時之間又找不到破綻」。A24給予兩位導演完全的創作自由，沒有期限，也沒有必須交出成片的壓力，即使最後一無所得也可以作廢。七人攝製小隊就此秘密開拍，而此時距離霍姆斯入獄，只剩下短短的34天。

《一切如你所見》 劇照

霍姆斯之所以願意親自歡迎鏡頭進入她的私人領域，是因為她堅稱自己是無辜的。她認為外界所認識的「伊莉莎白霍姆斯」只是媒體惡意塑造的公眾形象，她希望透過這次主動的曝光，展現真實的自己。在片中，她甚至自稱為「麗莎」（Liz），試圖在公眾輿論的法庭上為自己平反，展示自己作為一個慈母與受害者的面貌。然而，帶著強烈懷疑態度的菲爾達，卻將這場原本旨在「洗白」的公關操作，變成了一場令人坐立不安的心理審問。

「尷尬」成為揭露真相的武器

《一切如你所見》 劇照

對香港觀眾而言，菲爾達的名字或許不及荷里活明星響亮，但在喜劇及紀錄片界，他的地位無人能取代。他1983年生於溫哥華，大學讀商科，曾在加拿大電視節目《This Hour Has 22 Minutes》擔任記者，之後在Comedy Central主持《Nathan for You》，一本正經地向小商戶提出荒誕的經營建議，其中「Dumb Starbucks」惡搞咖啡店一度轟動全美。他面無表情、極度認真卻咄咄逼人的訪問風格，被視為「尷尬喜劇」（Cringe Comedy）的極致。

其後他在HBO推出《排練》（The Rehearsal），讓真人在搭建的場景中預演人生重要時刻，第二季更為了探討機師溝通問題，親自考獲波音737商業機師資格。他又與Benny Safdie、Emma Stone合作劇集《The Curse》，並於2023年獲選《時代》雜誌百大影響力人物。《紐約客》影評人Richard Brody形容，菲爾達擁有自巴斯特基頓（Buster Keaton）以來最出色的冷面表演，但基頓呈現的是天真，菲爾達則冷靜地解剖別人的誤解與妄想，因此與霍姆斯是「完美配對」。

鏡頭越近，真相越模糊

《一切如你所見》 劇照

霍姆斯與伊凡斯帶著兩名年幼子女生活，最小的孩子仍在吃母乳。他們聲稱要以「徹底透明」的方式公開生活，霍姆斯更說要讓公眾看見「一個人的故事」。攝製隊每天在廚房、客廳架設攝影機，以變焦鏡頭捕捉自然發生的片段。霍姆斯常常戴著無線咪超過12小時，電腦和手機畫面隨意留在鏡頭內，一點都不像外界想像中控制欲極強的人。正因為她看起來毫無防備，菲爾達更覺得無法信任眼前的一切。

菲爾達原本只打算留在鏡頭後，但兩人經常拉他加入對話。當霍姆斯與伊凡斯開始籌劃一間與Theranos極為相似的新血液檢測公司，團隊意識到，如果只提供發言平台而不加質疑，紀錄片就會淪為宣傳工具。菲爾達於是正式「入鏡」，成為這場心理戰的審問者，後來更搬進屋內的客房同住。

兩年後，故事才真正開始

《一切如你所見》 劇照

霍姆斯入獄時，電影彷彿才剛開始，觀眾難免好奇：主角已經不在，餘下的時間要拍甚麼？兩年後，攝製隊接到一通電話，決定再次開機。之後的發展越走越遠，事件出現意想不到的轉折，連菲爾達這位「審問者」本身的立場與客觀性，也被拿出來重新審視。具體情節不宜透露，就留待觀眾入場親身體會了。

形式本身就是懸疑

攝影師David Bolen採用4:3畫幅與變焦鏡頭，以大量近鏡對比霍姆斯熱切的表情與菲爾達冷淡懷疑的目光。海邊大屋的場景構圖緊湊，將人物困在畫框之內，彷彿預示監獄的幽閉。鏡頭不斷停留在霍姆斯那雙不眨眼的眼睛上，試圖在她的表情中找出破綻。

《一切如你所見》 劇照

剪接師Adam Locke-Norton與菲爾達自中學時期已開始合作，他把菲爾達標誌性的「尷尬喜劇」節奏帶進這部真實犯罪紀錄片，刻意保留漫長的沉默與沒有答案的時刻，讓觀眾在未解的問題與可疑的說法之間煎熬，被迫主動在畫面中尋找蛛絲馬跡。

配樂同樣是電影的靈魂，作曲家Ari Balouzian創作的25首配樂，大量借用伯納德赫爾曼（Bernard Herrmann）為希治閣1958年經典《迷魂記》（Vertigo）所寫的配樂元素，營造黑色電影般的不安氣氛。奧本海姆形容，這部片最後「像一部真實的黑色偵探片」。

口碑票房雙贏，爭議同樣不少

電影9月在第53屆特柳賴德影展以「神秘放映」首映，北美首週末收1,560萬美元，是非音樂類紀錄片史上第二高的開畫成績，僅次於《華氏911》，第三個週末更登上票房冠軍。截至11月下旬，全球票房約1.07億美元，製作成本僅700萬美元，躋身史上最賣座紀錄片第九位。電影在爛番茄獲97%新鮮度，並橫掃評論家選擇紀錄片獎五項大獎，包括最佳紀錄片及最佳導演，被視為來屆奧斯卡熱門之選。連NASA也要求在國際太空站放映。

《一切如你所見》 劇照

熱潮之外，爭議同樣不少。Theranos吹哨者Tyler Shultz撰文稱讚電影的藝術成就，但批評片中幾乎沒有重新審視Theranos事件，令觀眾對霍姆斯有沒有說謊產生懷疑。部分評論亦批評電影完全略去了事件中的受害者：被捲入沉重訴訟的吹哨者、損失數以億計美元的投資者，以及收到錯誤檢測結果的病人，全部沒有在片中出現。

眼見一定為實？

紀錄片有一個基本假設：拍攝權限越大、視覺證據越多，就越接近客觀真相。霍姆斯邀請鏡頭進入她的生活，相信只要人們看到她作為母親、伴侶和創業者的模樣，就會相信她的清白。《一切如你所見》這個片名本身就是最大的反諷。你可以看見一切：她的廚房、她的孩子、她的眼淚、她不眨眼的凝視。但看見一切，是否等於看清一切？菲爾達自己也承認：「我至今仍不確定自己經歷了甚麼、看見了甚麼。」

《一切如你所見》 劇照

這部片不提供標準答案，只把判斷權交回觀眾手上。是赤裸的懺悔，還是又一場精心策劃的騙局？答案或許取決於你坐在哪個位置觀看。