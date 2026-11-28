已故加拿大華裔畫家王俊傑（Matthew Wong，1984–2019）只創作了短短七年，卻已躋身當代繪畫史最受矚目的名字之列。他在2018年創作巔峰期繪成的博物館級巨幅油畫《晝 2》（Day 2），將於11月29日首度登上拍場，領銜香港邦瀚斯現當代藝術拍賣。作品會以單一拍品專場「光之聖途：王俊傑的心象樂土」呈獻，估價高達2,150萬至3,150萬港元。



接續舉行的「現代與當代藝術拍賣」，則由畢加索（Pablo Picasso）1969年創作的晚期「火槍手」主題《男人頭像》（Tête d'homme）領銜。一位是自學成才的當代奇才，一位是現代藝術巨匠，兩人的作品跨越半世紀同場亮相。

自學成才的傳奇

王俊傑1984年生於多倫多，七歲隨家人移居香港，八年後舉家返回加拿大。他在密西根大學修讀文化人類學，其後入讀香港城市大學，2013年取得攝影藝術碩士學位。攝影始終未能滿足他，他於是轉向繪畫，靠圖書館自修和網上藝術社群的交流，大約由2013年起全力投入創作。

2018年，他在紐約Karma畫廊舉行首場美國個展，旋即轟動藝壇，《紐約時報》譽他為「同世代中最具才華的畫家之一」。可惜他長年受抑鬱症困擾，2019年10月在加拿大愛民頓辭世，年僅35歲。他離世後，紐約現代藝術博物館（MoMA）、大都會藝術博物館、古根漢美術館等相繼典藏其作品。2024年，阿姆斯特丹梵高博物館舉辦《王俊傑｜文森·梵高：最後的庇護》，把他與梵高並置展出，「當世梵高」之名自此不脛而走。

拍賣市場上，他的代表作《黃昏的河流》（River at Dusk）2023年在香港蘇富比以5,230萬港元成交，再次刷新個人紀錄。由於創作生涯短暫，大量精品已進入美術館，市場上的大型巨作愈見稀少。

罕見的白晝頌歌《晝 2》

《晝 2》尺幅達152.5 × 152.5厘米，創作於王俊傑憑紐約個展揚名的2018年，也是他為翌年香港Massimo De Carlo畫廊個展「夜以繼日」（Day by Night）特別創作的作品。展覽探討白晝與黑夜的二元對話，藝術家共創作了四對大型想像風景油畫，每對構圖幾乎相同，卻以截然相反的色彩營造出迥異的情調。《晝 2》的姊妹作《夜 2》（Night 2）把同一條林間彎路浸在深沉的午夜藍之中，而《晝 2》則換上金黃樹冠、翠綠密林與斑點闊葉，一片陽光下的生機。

外界一向把王俊傑的畫連繫到孤寂與憂鬱，《晝 2》正好打破這種單一解讀。畫面兩側挺拔的樹木圍出對稱的邊界，一條黃綠色的蜿蜒小徑由前景貫穿至深處，是全畫的靈魂所在。邦瀚斯形容它是「一條引向光明的朝聖之路」，帶領觀者走進藝術家內心的精神國度。正方形畫布收起了傳統橫幅風景的水平延展，把視線集中引向中央的縱深。這種大型方形構圖，亦與MoMA收藏的《Unknown Pleasures》遙相呼應，一明一暗，構成「晝與夜」的光影對話。

邦瀚斯亞洲區現代與當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）表示，《晝 2》在形式掌控、色彩運用與精神深度上均達極高水準，「作品突破其創作予人的清冷孤寂印象，罕見地呈現熾烈生機與溫暖的救贖力量」。

王俊傑深受石濤、八大山人等文人畫家啟發，亦吸收梵高、馬蒂斯、孟克等西方大師的養分。他每天清晨都在宣紙上練習水墨，鍛鍊出果斷俐落的筆意，再轉移到油畫布上，以厚塗技法密密點染短小筆觸，營造浮雕般的立體質感。畫中風景全出自想像，他曾形容作畫的過程「本質上是冥想式的」，只是信任直覺，以及從手部流到畫面的律動。

畢加索87歲化身「火槍手」

同場另一焦點，是畢加索1969年4月23日創作的《男人頭像》（拍品編號101），油彩、粉彩繪於紙板，尺寸21.2 × 16.9厘米，左上角簽名並紀年「Picasso 23.4.69」，估價600萬至800萬港元。

1960年代，畢加索的同輩大師相繼離世，晚年的他回望林布蘭、維拉斯奎茲等十七世紀古典大師，把自己化身為大仲馬筆下那種豪邁不羈、敢於冒險的火槍手，藉此直面衰老與死亡。這幅小品以紅、綠、藍色條紋迅疾劈出面部結構，再用濃重的紫黑色勾勒蓬鬆毛髮與翹起的鬍鬚，前景筆觸狂野，背後則是平靜的淺褐色背景，濃縮了「晚期畢加索」返璞歸真的生命張力。

87歲的畢加索以手掌大小的頭像與歲月搏鬥，34歲的王俊傑則以巨幅畫布築起心靈的庇護所。兩件作品同場呈現，都說明了繪畫是藝術家回應孤獨與時間的語言。

同場加映其他亮點

本季同場拍品還包括印尼抽象藝術家克莉絲汀·嬡珠（Christine Ay Tjoe）2010年作《3-2 #07》（估價300萬至400萬港元）、林壽宇《JANUARY 1967》（估價80萬至120萬港元）、貝爾納·布菲《橋》（估價100萬至150萬港元），以及英國新星伊西·伍德（Issy Wood）《小豐收》（附菸灰缸）（估價60萬至90萬港元）。

拍賣資料

專場：光之聖途：王俊傑的心象樂土｜現代與當代藝術拍賣

日期：2026年11月29日

地點：香港邦瀚斯（灣仔皇后大道東50號太古廣場六座）

全部拍品預展：即日起至11月29日

