懷念廖啟智｜尊重文字尊重晚輩劇本　編劇說可改稿　智叔說不

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-03-29 18:51

我從來只聽見演員要求編劇改對白，很少像智叔那樣為我這種年青編劇盡力。 莊梅岩

《野豬》（2012）海報（圖片來源：http://www.abbychancandance.com）

認識智叔是在2012年香港藝術節的《野豬》，他飾演一份報章的總編，而林嘉欣飾演一位喪子的母親，那時第一次圍讀我才笨笨的想起，這種設定會否讓智叔想起自己的傷心往事？但是那時才擔心也太遲了。

文：莊梅岩

後來開排慣了也就不多想，感覺智叔是一位沉著又認真的演員。《野豬》的對白有點文縐縐，有些甚至「繞口」，有次見智叔在重複背誦其中兩句，作為編劇聽起來都覺得甚有難度，便提出為他修改，怎知智叔說：「你這樣寫一定有你的理由，你讓我再試試。」我從來只聽見演員要求編劇改對白，很少像智叔那樣為我這種年青編劇盡力，我感到十分幸福。

後來有次排練嘉欣尚在揣摩角色喪子的心情，休息時我看著智叔靜靜地走過去，娓娓地用自己的人生經歷啟發對手，不只嘉欣流淚，我們在附近的人都深受感動。智叔慷慨、仁慈又睿智，我很尊敬他。

我感到很難過。

主要是因為有許多讚美的說話我未有親口告訴您，我怕您以為我說客套話。

圖片來源：Kit Chan

一起的時間不多，但我總覺得自己感應到您的悲傷、您的仁慈，您對戲劇的執著和追求。

很懷念跟您一起排戲的日子，也想念吃飯時您坐在一旁思考的樣子，或者我有說過，但也很想再親口告訴您我是多感激和喜歡您。我怕我說得不夠大力，我怕您收不到。

我以為還有許多時間。我很捨不得您。

謝謝kit chan 留影。

（作者授權刊登。本文來自作者3月28日Facebook專頁帖文，不代表藝文格物立場）