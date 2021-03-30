懷念廖啟智｜暖男智叔擔正《算吧啦，老豆！》　編劇：踏實安心

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-03-30 18:00

廖啟智被形容為「黃金配角」，大家記得他曾憑《籠民》首獲香港電影金像獎最佳男配角，後來憑《證人》再獲此獎。 文：謝傲霜 ｜ 原題：我們的主角廖啟智

在他首獲觀眾注目的電視劇集《上海灘》中，也是擔演丁力（呂良偉飾）和許文強（周潤發飾）身邊的窮朋友配角陳祥貴，而我第一次參與撰寫劇本的電影《算吧啦，老豆！》，就是講述在《上海灘》飾演祥貴的演員廖祥貴（廖啟智飾），十足《喜劇之王》的尹天仇，將整個人生傾注於演藝生涯，期待終能當上主角。

可惜難逃配角永遠被觀眾淡忘的厄運，這種對演藝夢想的執着，更導致妻子憤而離去，女兒琪琪（薛凱琪飾）亦成為祥貴夢想的犧牲品，自幼缺乏父母照顧，對父親熱切的演藝夢想，僅淡薄地回一句：「算吧啦，老豆！」

有趣的是，那個曾在《上海灘》擔演配角的廖啟智在我們的電影《算吧啦，老豆！》中，是主角。

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事實是，在不少觀眾的記憶中，廖啟智所擔演的配角角色，有時甚至比主角更深刻。虛構與真實並置，文本可供多重解讀。我因參與此電影有幸得見智叔，現在回想，劇本實在有許多瑕疵，但智叔仍會專業地將廖祥貴這對他自身而言帶點嘲弄意味的角色盡力演繹。

作為編劇，我在拍攝過程中雖只探班數次，並在慶功宴跟他與大伙兒一起慶祝，但已感到有他在的時候，一眾年輕演員和缺乏拍攝電影經驗的導演，都會顯得踏實安心。

他不多言也不張揚，會主動關心問候身邊的人包括陌生人如我，他身上散發着溫厚親和、謙遜善良的氣息，和他聊天，不經不覺整個人就會放鬆下來，樂於打開心扉傾聽他最真誠的意見。

願智叔主懷安息。

（作者授權刊登。本文不代表藝文格物立場）

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