日本設計｜「御三家」學生畢業展作品精彩絕倫　仿如出自名家之手

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-24 00:00

不得不説，每年的日本各個大學設計系的畢業展，總是有「兩道板斧」，能帶給大家很多驚喜。

今年，由於情況特殊，很多大學的畢業生無法到場，同時由於新冠疫情的關係，各畢業展也基本上從面向一般民眾公開轉為了預約制開放。

為了讓更多對設計有興趣的羣體能夠接觸到畢業生的優秀作品，很多大學也做了線上展，今天日站君就帶大家來看看，各美大今年的優秀畢業設計作品，究竟有多厲害！

美大御三家畢業作品

東京藝術大學、武蔵野美術大學、多摩美術大學，並稱日本美大「御三家」，今年它們各自都有哪些優秀作品出爐？我們先來看一下！（按圖放大看看）↓↓↓

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其他學校，各自精彩

除了御三家之外，日本的其他大學，也可以説是各有精彩，限於篇幅和各個學校開展時間不統一的緣故，日站君就不給大家做過多介紹了。

我們在這裏，就先來看一些今年各學校畢業展的主題海報，過過癮吧！（按圖放大看看）↓↓↓

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對於設計的重視，讓設計越來越強

看完這次畢業設計作品的「視覺盛宴」，不知道大家是否有所收穫？總體來説，日本的畢業設計作品比較偏向於視覺表達、圖形、色彩和藝術的領域，對於「美的意識」的培養，是大學期間比較注重的方向。

同樣的，從海報設計上也能看出，各個學校對設計力的重視，這些都綜合的影響着一個國家設計力量的提升，畢竟教育是國家的基盤。

最近幾年，中國的各個大學對於美學素養的重視程度也越來越高，藝術設計類院校的精彩作品也越來越多，整體實力也在不斷增強，讓我們也期待一下今年夏天，國內各大美院同學們的精彩！

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