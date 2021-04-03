建築美學以外｜工程周邊保護日本台灣有不同｜台鐵太魯閣號出軌

撰文： 東京建築女子 最後更新日期： 2021-04-03 18:00

編按：日前，台灣旅遊勝地太魯閣發生火車出軌嚴重傷亡事故，事件涉及當地工地安全問題。移居東京的台灣女子、近年著書討論台日新興建築的李昀蓁，今天（3日）早上在社交媒體發帖，祈願逝者安息，有感而發，提到日本與台灣建築工地的分別。我們在欣賞建築美學前，工地施工時的準備工夫，公眾在工地附近怎樣適應道路臨時安排，在不幸事故發生後，或可提示我們，工程每個細節原來都在保障我們的生命安全。 文：李昀蓁 ｜ 來自「東京建築女子。」專頁

🙏願逝者安息，傷者痊癒，生者堅強🙏

剛進日本事務所上班的時候，老闆問我說：「有覺得日本的工地跟台灣有什麼不同嗎？」

我就回答了日本對於工地週邊保護以及會設置步行者專用道，會有專門的警衛指揮等等，讓我覺得很貼心。他反而很驚訝的說台灣沒有嗎！這在日本很普通呀。

畢竟東京等日本大城市就是個步行者最大的城市，這些都市工程如果沒有好好的做出對策，盡量不要造成其他用路人的困擾，必定會有許多反彈與怨言。

圖片來源_https://www.tukusi.co.jp/commodity/establishment/doro/

工作久了也會跟著跑工地，才發現他們不僅僅只是對外的措施完善，工地內部也是相當謹慎並且有著相當多的規範。（而且還很乾淨，連煙蒂都有專用的煙灰缸，掃除用具也有專門的架子）當然相對地工程意外的比率相當低....

當然也就不會發生工程車手煞車沒拉從邊坡滑落撞到火車造成死傷的意外。希望各位不要再怪政府怪台鐵怪司機了，就是我們的工程防護沒有好好規範，又或是工程行沒有好好遵守，才會有這麼多的不謹慎，造成這麼多的遺憾....

追記：我並沒有覺得日本一定超棒（像他們防疫就做的.....)，只希望大家都可以認真面對自己的工作，不要再有遺憾發生。

🙏願逝者安息，傷者痊癒，生者堅強

（作者授權專頁。本文不代表藝文格物立場）

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