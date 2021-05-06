整理曼殊唐滌生薛覺先劉以鬯資料發現了什麼｜朱少璋

撰文： 來稿文章 最後更新日期： 2021-05-06 00:00

編按：本文為朱少璋在文學月會的講稿概要。活動將於本周六（8日）下午2：30舉行，講題為「讓文學材料說話」。朱少璋將以個人的彙編成果以及材料集藏為例，為讀者分享文學材料整理工作的意義、作用與樂趣。

整理文本材料，是研究或評論的起點，是研究或評論的上游工作；十分重要。

文：朱少璋

文學評論或研究，總離不開材料；材料齊備，評論就事半功倍。輕視文本材料，或只孤立地拿着幾個再刊文本就展開評論，雖容易成篇，但也容易出現偏差。顧頡剛為《史學季刊》寫的發刊詞有這樣的一番話：

然歷史哲學家每以急於尋得結論，不耐細心稽察，隨手掇拾，成其體系，所言雖極絢華，而一旦依據之材料忽被歷史科學家所推倒，則其全部理論亦如空中之蜃閣，沙上之重樓，幻滅於倏忽之間，不將歎徒勞乎！ 顧頡剛《史學季刊》發刊詞

可見材料是論述分析的基礎。材料欠穩妥，多好的分析方法都是徒然。文學研究也不例外，王瑤在〈關於現代文學研究工作的隨想〉中就說過：

在古典文學研究中，我們有一大套大家所熟知的整理和鑒別文獻材料的學問，版本、目錄、辨偽、輯佚，都是研究者必須掌握或進行的工作；其實這些工作在現代文學研究中同樣存在，不過還沒有引起人們的應有的重視罷了。 王瑤〈關於現代文學研究工作的隨想〉

王瑤說的那個「現代」也同時適用於今時今日的「現代」。與文學材料有關的版本、目錄、辨偽、輯佚等重要工作，到今天，似乎還未能成為現當代文學研究中的「顯學」。

十多年前，我開始依着個人的興趣和能力，在公餘積極着手建構、鋪墊文學研究評論的「港粤版塊」，這構想陸續實現，具體成果有2009年在北京出版的《曼殊外集——蘇曼殊編譯集四種》、2016年7月在香港出版的《小蘭齋雜記》、同年12月在廣東出版的《粤謳采輯》。

曼殊是珠海人，曾因參與革命到過香港；南海十三郎是南海人，下半生都在香港度過——兩位都是與「港粤版塊」關係密切的才子。而一眾粤謳的作者主要都是港粤兩地的作者，招子庸、廖鳳舒更是南海與惠陽的名人；與「港粤板塊」的相關研究，自覺頗不寂寞。而侯汝華是「港粤板塊」中的新文學名家，理應受到重視，為此，我在2018年編成了《海上生明月——侯汝華詩文輯存》；接着還陸陸續續整理出版了唐滌生、沈燕謀、劉以鬯、羅澧銘、薛覺先的相關材料，在在涉及藝術、文化、文學、戲曲等不同範疇；歸納而言，相關工作不外四種：

一、鈎沉：罕見者，使之普及。 二、匯編：分散者，使之匯聚。 三、補遺：缺漏者，使之完全。 四、理整：難辨者，使之明白。

花心思整理、出版別人的東西，有人認為只是「為人作嫁」，不屑為之；我卻期待更多有能力、有興趣的人士加入整理工作的行列，添磚增瓦也好，為人作嫁也好，都算是學術研究上的一點功德。

（標題由編輯撰寫。原題：文學的嫁衣傳奇。本文不代表藝文格物立場）