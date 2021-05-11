玩具變藝術教材　別被說明書限制創意｜活學VIVA｜馬世創專欄

撰文： 馬世創 最後更新日期： 2021-05-11 18:02

早前首位香港人 Truman Cheng 的作品《Vincent van Gogh：The Starry Night》（《星夜》）獲 LEGO 官方確認，未來將會成為商品。這件喜事讓我們思考，玩具可以延展至藝術領域。

文：馬世創

認識我的朋友都知道，我的興趣是砌積木。最初只是抱著陪兒子玩玩的心態，結果自己也著迷了。短短幾年，我試過捧著作品參賽，也辦過展覽，甚至在學校創立拼砌學會。

在我眼中，這堆積木不只是玩具，而是雕塑家的泥；是工匠的木材，也是畫家的顏料。透過雙手，我把眼前的積木拼砌成獨一無二的作品，讓觀眾眼前一亮。故此，積木成為我的創作媒材。總結經驗，筆者有以下心得：

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一. 別跟着說明書砌

依照說明書砌只是複製官方的產品。要創作獨一無二的作品，當然要摒棄說明書。最好是將現有的積木分類，創新時便會得心應手。

二. 明白官方的限制

玩具生產商看似坐擁無資源，但其實也有不少限制。例如產品的銷售對象主要是兒童，說明書不能太複雜。同時受肘於成本考慮，積木的數量要盡量降低。反之，我們可以撇除商業考慮。例如在作品上呈現有機的線條，建築物上展現斜傾的感覺，使用積木的數量也沒有限制。當明白到這些框框，在創作上會較易尋找到突破。

圖片由馬世創提供。

三. 了解手上的積木

有數學家運用超級電腦推算過，六粒 2X4 的積木有超過九億個組合方法。現時積木的款式超過四萬款，可想而知它的可能性幾近無限。在這個豐富的平台上，創作者更能得心應手地創作。每位創作者都嘗試為藝術加上附註，以擴展其可能性。由杜象 （Duchamp）的噴泉 （Fountain） ，到安迪華荷（Andy Warhol）的金寶罐頭湯 （Campbell's Soup Cans） ，以及又一山人的「紅白藍計劃」等等，箇中意義殊途同歸。

安迪華荷：金寶湯罐頭（Campbell’s Soup Cans）（資料圖片）

杜象：《噴泉》，1917年（資料圖片）

引用電影《國產零零漆》的一句對白:

就算是一張廁紙、一條內褲都有其用處。 電影《國產零零漆》

更多我的作品。

（專欄「活學VIVA」每月刊出，標題由編輯撰寫，原題：「跳出框框，砌出不平凡」。本文不代表藝文格物立場）