全球男人最黑暗一天：新垣結衣結婚｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-05-20 09:22

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我曾經撰文，把《逃避雖可恥但有用》（台譯《月薪嬌妻》）隱藏動漫神作《新世紀福音戰士》的密碼解拆（編按：《你能看出編劇的心裡話？野木亞紀子的深藏主題創作風》2019年），相信今次新垣結衣與星野源的婚訊，震撼力絕不低於第╳次衝擊！從今開始，新垣由治癒女神，將變成╳╳人妻——究竟╳╳會是甚麼，大抵也是大家熱切期待的焦點吧。

文：湯禎兆

不過從劇迷的角度而言，新垣的婚訊反而有一種她反被治癒的錯覺——從何言之？其實大家心知肚明，已過三十的她在演藝事業必須有所突破轉型，不可能永遠停留在笑容即演技的階段。事實上，《Legal High》（港譯《律政狂人》，台譯《王牌大律師》）及《逃避雖可恥但有用》的「餘震」已耗用得八八九九，未來可謂一步一驚心，一不小心就與石原聰美的處境相若，陷入進退失據的局面。事實上，前車可鑑的例子罄竹難書，近的有廣末涼子，遠的有觀月亞里沙，相信大家都可想像後果……

我認為《無法成為野獸的我們》（18）的不受歡迎是一大致命傷，而且是雙輸——對新垣結衣與編劇野木亞紀子的連結同根打擊。日劇迷都知道，野木亞紀子是新垣結衣與星野源夫婦的幕後恩人——兩人為人留意注目的作品，不少都是出自她手筆。《無法成為野獸的我們》正是野木為新垣度身訂做希望深化都市女性形象的角色，尤其有松田龍平輔助，完全有機會邁出「松隆子化」的一步。可惜現實卻是殘酷的，又或者市場上對新垣的收視期望太高，令她難以放手去接受不同新角色的挑戰。

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此所以當全世界都被新垣的笑容治癒時，或許她正好被星野源的「線眼」所治癒——來日方長，我們且拭目以待兩人的未來面貌吧。

（原題〈新垣，下一站？〉。本文不代表藝文格物立場）

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