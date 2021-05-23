影島筆記｜劉美兒專欄｜韓星讀成長小說IU李知恩引起閱讀風潮

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-05-23 01:26

在韓國，每回逛書店，有一本經典書，肯定能買到，並且一直放在很顯眼的位置，那就是《德米安》。

文：劉美兒

德國作家赫曼‧赫塞的成長小說為何在韓國深受歡迎，從社會觀念、教育制度甚至語言運用層面，有過許多討論。回到當地本土創作，青少年主題的作品亦向來不乏。馬上想起孫元平的《杏仁》，小說主角被診斷出體內杏仁核出問題，造成「述情障礙」，無法調節情緒，即使簡單如快樂或悲痛，他不太懂笑，亦不會哭，在校內屢被杯葛，被誤解為一個「即使親人死在面前也能若無其事」的詭異孩子。

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林率兒透過《為了好好活著，我們最終走向更壞》隱約投射自己部分過去，讀起來更覺是赤裸裸的成長描寫。姜依被家人安排，佯裝成富裕小孩進入名校，唯有兩個朋友與她心靈契合。及後三位少女毅然離家，在街頭比同齡少年遭遇更多。反反覆覆，最終走向極端的暴力，互相毁滅。剎那間，世界卻突然靜止下來，彷彿回到她們最初渴望自由的心境。

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兩部小說各自奪得了文學獎，本來已備受關注。前陣子 BTS 成員被拍攝到正在讀《杏仁》，又據報《為》是李知恩的「人生之書」，讓兩書再被廣泛報導了一下。看似老生常談，可類似狀況，在社會上從沒有得到應有的改善。被邊緣化的孩子們，同儕加以孤立欺凌，給視為怪物和異類，師長貿然判斷為「叛逆」與「滋事分子」。試圖以反抗來平伏生活上種種不適與不安，卻只讓世人不斷聚焦在他們的、社會所不容的所謂「惡行」。

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成長可以有多痛。兩書的主角們，皆受過皮肉之苦。或被毆打，或被侵犯。稍嫌過早的世故經驗裡，要成為真正的自己，保留一點天真，並不容易。相比起肉體之痛，孤單寂寞和不被了解的來襲，對他們而言，或許傷害更大。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：寫給少年們的小說。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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