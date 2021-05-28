虛實兵譜｜NFT 並非泡沫風潮　它終會為我們帶來創作的「自主化」

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-05-28 19:23

上一篇文章我們簡介過 NFT （Non-Fungible Token，非同質化代幣）藝術品與『虛實兵譜』古董的運作模式。這次我們繼續訪問典亞藝博創辦人黑國強先生（Andy）及董事鄭維揚先生（Warren），從古董談到廣泛的創作，可以如何受益於 NFT 這項新技術。

文章上篇——虛實兵譜｜NFT 用於實物藝術？首先要知道什麼是「非同質化代幣」

問：過往藝術品大多都是實物，而 NFT 的作品大多都不是實物，這有否顛覆藝術的概念？又如何藝術界帶來改變？

Warren：可以說 NFT 帶來了兩大顛覆：收藏虛擬作品，與直接為創作者帶來利益。

收藏虛擬作品在一般人眼中可能很先進、前衛，但大型的博物館、收藏基金其實很早已經在做這件事，例如多媒體藝術以至行為藝術，可以怎樣收藏呢？藝術界其實一直在探索或適應新的收藏方法。這本來只有大機構才能做到，NFT 的出現只是將這過程自主化而已。我覺得這是好事，推動我們去思考什麼是藝術，什麼是收藏。

第二是關於如何回饋創作者，很多人都知道版權（royalty），我覺得這是很好的機制。就如在卡拉 OK 或 Spotify 每次你點播一首歌，就會有部分的金錢歸到創作者去。這是音樂界的例子，而 NFT 可以延伸到所有領域的創作者，不論是畫家還是音樂人，都可以透過這方式跨過很多門檻，直接得到的回饋，我認為這是好事。

（Spotify）

問：創作者希望可以保有對自己作品的擁有權，但不少受眾會認為作品、知識或任何創意都應該是公有的，所以會做出二次創作、改圖等行為，從創作者的角度這些可能算是灰色地帶甚至侵權的行為。而 NFT 的出現似乎可以軟化以上的情況，因 NFT 已經保證了作品的擁有權與創作者享有的回報，創作者的利益不會再被侵害，或許因此不再需要太緊張。

Warren：這點出了一個問題：今天一件在賣的 NFT 作品自稱是原創，但它到底是否真的原創作品呢？這問題很關鍵，因你相信它是原創作品才會買，但如果有人擅自拿其他創作者的作品來做 NFT 拍賣，而創作者表示這與自己無關，那應該怎樣解決？其實這在 NFT 世界每天都發生，我很鼓勵大家多去了解 NFT 的意義與運作模式。如果你真的喜歡一位創作者，你應該多留意創作者本人官方的社交媒體（例如 Twitter），如果不見有 NFT 作品的消息，那你就要懷疑那是否官方的 NFT 了。NFT 技術現在仍然是很新的東西，所以有很多這種騙案出現，我們要打醒十二分精神。

《小朋友齊打交》創作人、香港遊戲開發者 Marti Wong 的 Twitter（Twitter: Marti Wong@MartiWong）

問：古玩有歷史感、物料的質感，每件都可以考究背後的年代、故事、過往的擁有者等等，轉到虛擬的 NFT，雖然仍有故事與擁有者，卻是完全不同的體系。從你們的經驗來看，兩種作品在心態上會不會有頗大的分別呢？我相信「擁有」與「玩賞」一件 NFT 作品，感受應該跟古玩或其他藝術品很不一樣。

Warren：心態的確很不同，但亦不如大家所想那樣180度的不同，兩者亦有重疊的地方。我們平時玩古董，很直接可以拿上手、感受它的重量與觸感，你會看到修復的痕跡、裂痕或缺了一塊。這些都是古董能給人的直接感官刺激，很多人因為這點才喜歡古董收藏。而在這種經驗之上，亦有很多人喜歡古物代表的歷史、背後的故事，或是某種傳承（例如曾有某大收藏家收藏或展覽過），我稱這些為無形的價值增值，是古董拿上手時是感受不到的，要依賴閱讀文件、了解它的歷史才會知道。

鄭維揚先生（左）（賴家俊 攝）

這些無形的東西，在 NFT 上其實得到了更好的體現。例如買了一件古董回來，賣給你的人說它曾有某位大收藏家收藏過、曾有過十次展覽，那你就要找一大堆資料，確認這些經歷的地點與年份，要做很多考究工夫，這過程也頗辛苦的。可是如果是一件 NFT 作品，它每次收藏與展覽都在區塊鏈上有紀錄，你不再需要做很多事，不用說服人相信收藏家與展覽都真有其事。因此收藏 NFT 作品容易多了，也會有更多人接受，它的價值亦會相對提高。另一好處是 NFT 的操作模式可以拉近創作者與收藏者之間的距離，包括我剛才所講藉著 NFT 擁有權而舉行的鑑賞會，可以容許有更多這類的互動。外國亦有藝術家給予自己作品的 NFT 持有者享有作品的命名權，或是可以間接地影響作品的創作方向，變成半委託式的作品。

問：你意思是在作品的創作過程之中就已經開始賣出 NFT？

Warren：是的，而創作完成之後，或許可以讓手上擁有最多 NFT 的持有者得到命名權，先宣佈二十天之後做統計，這段期間持有者之間或會再互相交易，可以有這樣的做法。我覺得 NFT 打開了一扇窗，以往你可能要直接認識藝術家本人才可以得到這樣的權利，而要認識藝術家可能要經過重重的考驗，例如要透過經紀與拍賣行等中介，現在只要用 NFT 就可以做到。

Beeple《THE FIRST EMOJI》（Reuters）

問：所以是名副其實的 Decentralized Art （去中心化的藝術），就如你們的創作團隊名稱 DeArt。

Warren：沒錯。

問：判斷 NFT 虛擬作品藝術價值與為作品估價的技巧，跟傳統藝術品有否什麼不同呢？NFT 虛擬作品會否少了很多參考的因素，例如保存是否完好；但另一方面直接得多，例如不可能有贗品。雖然你提及過現在已有冒牌的 NFT，但這似乎是另一個層面的問題，而不是作品本身的問題。虛擬作品的這些特性，又會否令人失去了某些趣味？

Warren：的確，學習古董與收藏的過程本身已經是一種趣味，但 NFT 亦是一種工具或過程，讓更多人認識古董這回事。你可以看見我們在做的，都是想將結果再導向到實物身上，包括剛才說的鑑賞權與購買權，都很「落地」，回到實物去的。所以我們將 NFT 看成一件非常多元化的工具，但我們最後希望回到實物，讓更多人了解為何我們如此愛玩實物的古董。

問：古董愛好者是一個群體，喜愛最新科技或藝術科技（Art Tech）又是另一群人，你們會否想連結這兩個圈子的人呢？

Warren：我與 Andy 都是古董圈的人，但同時亦愛科技，追求新的相機、無人機或穿戴裝置等東西，有時我們會想：怎麼這樣奇怪呢？我們喜歡舊的，又喜歡新的。如果可以連結兩個世界就好了，我們看到 NFT 可以是一個契機，成為兩個世界的橋樑。

Trevor Jones《Bitcoin Angel》（Nifty Gateway）

問：香港傳統上不會被定義為藝術界別，如遊戲開發界的 Marti Wong（大熱遊戲《小朋友齊打交》的創作人），與流行音樂界別的音樂人陳奐仁，都搶先試用 NFT 模式出售自己的作品，並收到不錯的成績。你們認為 NFT 會為香港帶來怎樣的願景與可能性呢？

Andy：說到願景，為什麼我與 Warren 要開始 NFT 的項目，背後的原因都一樣。現在大部分談論 NFT 的人都抱著負面的態度，說這只是泡沫，但我們可以比較上一波（2000年）科網股泡沫，它的確是爆破了，但它有遺留東西給我們，沒有消失。我們現在我們一打開網頁就可以看到資訊，其實是當年的成果。

我認為加密貨幣以至現在的 NFT，都有著相似的模式。我們經營藝術品市場的人，其實一早已經很明白，早至我父親與祖父的一代開始，已經知道藝術品的價值會有波動，有起有跌，一如房地產與股票等其他投資，甚至會有泡沫爆破，但它不會消失。我相信 NFT 對藝術市場 ——特別是對香港的年青藝術家有幫助。因香港的高地價、高租金的壓縮環境，不如台灣或內地等鄰近地方的年輕人有理想的空間做創作。而 NFT 可以幫助或刺激到香港年輕人去做。

陳奐仁 NFT 作品《nobody gets me》的宣傳短片（OpenSea: knowless628）

Warren：剛才講了很多 NFT 的優點，但它現在仍面對困境。很多人聽到區塊鏈技術或加密貨幣馬上就覺得害怕，因為價值的波動與風險都太大，可能會突然變得一文不值。的確有這可能，但是很少人在這個印象之外，願意更深入了解 NFT 是怎麼一回事。所以參與 NFT 的人都局限於年輕人或勇於嘗試新事物的人，一般較傳統的收藏家大多會說不，所以 NFT 藝術群組仍然很小。

Andy：正如我所說，科網股留下了一種媒介，而 NFT 現在對很多人來說是一種新的貨幣。但這種貨幣背後沒有一個很強大的實體左右它的價值升跌，沒有一個中心的主持者。加密貨幣夠不夠全面公開、透明的問題，我覺得可以有很多種演繹，但它確實不能被竄改，會永遠存在，這是它的特性。它對後世的貢獻將會很大，但現在還未必能看出來。

再說 NFT 作為工具的角色，它是很強的市場推廣工具，已成為大家談論的潮流。另外 NFT 亦是一個線上的世界，可以代入任何東西，藝術品、音樂、體育，大家都知道它是一件看不見的東西。但我們希望將 NFT「落地」，變成一件大家可以看見、摸得到的東西。大家應該首先撇開用陰謀論的眼光來看待 NFT，正如疫情之後我們生活上的很多事情已經不會回頭，我們要適應一個新的局面。

黑國強先生（右）（賴家俊 攝）

大家會恐懼 NFT，首先是因為聽不明白，但我們應該先多接受它，再發掘它的好處，或是先了解多些，再下判斷。我們的願景是將 NFT 從雲端拉回到地上，可能到時大家會明白多了，它的應用範圍亦可以更廣。我就想到可以用 NFT 做很多有趣的事情，例如最近我跟一個研究麵包的人談過，我說麵包也可以用得上 NFT 呀，如果他研發出新的烘焙配方，就可以製作成 NFT，只有代幣持有者可以獨家試食這款新配方麵包。

之前我曾開玩笑說 NFT 是「No-Fun Time」，因為我花了不少力氣才明白 NFT 到底是什麼，然後我發現它其實不是「No-Fun Time」，它本身是很有趣的，它將會幫助未來的人，尤其是藝術家。

問：如果大眾真的仍然對於 NFT 抱恐懼的態度，我們可以做什麼來推廣它呢？

Andy：我認為大家應該抱著接受的態度、思維來看待 NFT。大家都很清楚 Elon Musk 說一句話足以對加密貨幣有多大的影響，但你不得不服的是，即使當他是個騙財的騙子也好，他也是個真的做到讓人上太空的騙子，他有認知能力與資格去講加密貨幣這回事。有些人比其他人走得前很多，坦白說我與 Warren 不想做落後的一群。

在 OpenSea 網站上現在正有幾百萬件 NFT 作品在出售，你可看到其實入門的門檻並非很高，它成功與否是另一回事，但這是一個人、一間小公司或一支專業團隊就可以做到的事，問題是你是否願意踏出這一步。當沒有中心化的角色在背後操控，任何人都可以利用 NFT 作嘗試，我很喜歡這個說法。香港藝術家受實體的空間所限，可以在虛擬世界開拓其他可能性，最後甚至可以真的上太空。