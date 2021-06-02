安藤忠雄冬雪春花改造札幌大佛景觀｜《往生之間》預載

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-06-02 16:00

在崇尚「少」 即是 「多」，去蕪存菁的「減法」設計而非「加法」設計的極簡主流下，安藤忠雄在此案讓世人見證了「增」能夠比「減 」更上一層的空間品質；「有」 能夠比 「無 」更上一層的精神意義。

文：賴伯威 ｜ 圖：WillipodiA、蔡承宇

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為此我選擇安藤忠雄札幌公墓內的真駒內滝野靈園「頭大佛殿」而非他於愛媛縣的作品「光明寺」納骨塔收錄至《往生之間》。

一尊1500噸重的大佛佛像已在北海道札幌郊區的公墓——真駒內滝野霊園內佇立了15年。公墓主管單位邀請了自學成才的日本建築師安藤忠雄（Tadao Ando）對墓園重新規劃。為了解決佛像與其周邊「空的茫然」，安藤將佛像蓋上布滿15萬株薰衣草的山丘隱藏起來，山丘下形成一個祈禱大廳，重塑15年前就存在的佛像與其所在。

藏在一座緩坡的小山裏

大佛基地是一座緩坡的小山，位於公墓180公頃的土地上，大佛頭頂穿過佛陀山丘中心的圓形天井。走入真駒內滝野靈園，首先會看到一個長方形散發寧靜氛圍的水池，動線也因水池一分為左右兩側。

訪客必須穿過40米長的隧道才能到達13.5米高的大佛腳下。隧道由如折紙形態的混凝土拱門組成，昏暗的光線營造出「子宮狀」的氛圍，而遠端佛陀山丘中央圓形天井的開口自然採光，周圍環繞著折紙形態混凝土牆，空間由開空向下逐漸放大，至隧道盡頭終於見到起點一開始就似見未見的大佛佛像，由下而上仰視佛像的莊嚴與天光的靜謐，在此靜謐中感覺大佛的巨大莊嚴與自己的渺小，個人生死也只是宇宙須庾之間的微塵。

也許是大佛早已深植世人心裡的熟悉形象，對比建築隱喻的抽象，對大部份的人來說更容易接受。似見未見、見與不見的共存激發了人心中對大佛全貌「補完」的想像力。人們只會看到大佛的頭部被佛陀山丘所包圍，安藤稱這個想法是佛陀山上的「頂出佛」。

植被為大佛提供了四季分明的背景，從春季的綠變為夏季的紫，最終變為冬季的白。

佛頭（Atama Daibutsu）在一年四季的不同時刻都與周圍的景觀完美地融為一體，駒內滝野霊園似見未見的新象徵。

（原題：看不見的大佛．看得見的想像。本文將收錄在《往生之間》。文章原載Willipodia專頁，不代表藝文格物立場）