新垣結衣「缺席」《龍櫻2》的結果......｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-06-05 10:56

作為今季最後啟播的新劇，《龍櫻2》的而且確令人異常失望。事實上，阿部寬已接連在名作續集上滑鐵盧，2019年的《熟男不結婚2》兵敗如山倒，其中一因由正是原來班底的崩壞解體，沒有了夏川結衣飾演的早坂醫生，全劇簡直陷入迷失狀態。

文：湯禎兆

今次《龍櫻2》可謂不相伯仲，過去的學生組中只有長澤雅美續演，其他人悉數人間蒸發，又怎叫人安心看下去？

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當然，路邊八卦自屬從《龍櫻》（05）後，原學生組內的長澤雅美和新垣結衣早已成為業界內「著名」的「共演NG」人物，基本上不可能同台再現。小道新聞有云當年不少人把短髮的新垣錯認為長澤，因而產生縫隙令後者不悅。不過有日本娛記指出其實兩人友情不好也不壞，只不過作為同世代當紅女優，基本上經理人公司不會接受同場共演，所以共演的機會跡近為零。

更為甚者，我認為今時已非往日之故。拍《龍櫻》當年，長澤18新垣17，但前者早已因在《在世界中心呼喚愛》（04）出任女主角亞紀而人氣大盛，反之後者當時不過在起步階段。

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此所以《龍櫻》中，雖然兩人同屬東大特訓班的成員，但由造型到經歷設計，無一不以長澤為正新垣為副（甚至為反）的方式構思。此所以對今天已平起平坐的兩人而言，或多或少再難以直視回首當年處境吧。

此所以，大抵《龍櫻2》看來又會成為今季期望落差最大的作品。

（原題〈《龍櫻2》共演NG後遺症〉。本文不代表藝文格物立場）

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