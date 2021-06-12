竹野內豐《第一刑事部的烏鴉》高收視之謎｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-06-12 12:00

好了，好物沉歸底，其實今季我最愛的日劇，是《第一刑事部的烏鴉》，意料之外嗎？是的，我不得不佩服《第一刑事部的烏鴉》的勇氣，因為珠玉在前的作品太多了，而且均是暢銷作，要走出前人成功的陰影委實頗有難度。

文：湯禎兆

相關作品有《律政英雄》及《99.9%-刑事専門弁護士-》等巨人陰影，想不到《第一刑事部的烏鴉》竟全不避嫌，竹野內豐飾演的法官與當年木村拓哉飾演的檢察官相同，也是高中學歷而非上層精英大學出身，而他的嗜好是「故鄉納稅」——即以捐贈的方式參加地方自治體的建設，對象可以不限於自己的家鄉，捐贈後會收到來自你捐贈地的一些禮物及特產。這一點的設定與木村拓哉當年角色沉迷於電視購物的怪癖如出一轍。

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此外，在第六集偵查入屋爆竊的小偷案時，竟然要書記官在現場實地模仿重構一次犯案歷程，從而找出小偷拿走金額的真正數量，我一看時不禁失笑，那根本就是松本潤在《99.9%-刑事専門弁護士-》中的必殺技，差不多肯定每集都會出現的「慣梗」。

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既然如此，為何《第一刑事部的烏鴉》仍是今季收視率數一數二的成功作，長期保持在10％以上，我想說日劇的成功法則離不開兩大範疇，一是編劇功力，二是演員組合，若兩者得到完美配合，那就是神作的基礎。《第一刑事部的烏鴉》取勝的是後者，除了竹野內豐及黑木華均稱職地演繹隨意率性及認真古板的法官形象外，我尤其喜好小日向文世的老狐狸好人法官，一臉奉承地把來自上司的壓力一一化解，真的老戲骨如他才可勝任。另外，剛才提及的書記官中村海雀也是心頭好，怕事膽怯的上班族，同樣總是一臉不情不願下繼續去堅持正義。《第一刑事部的烏鴉》當然不是神作級數，但已足夠讓我看得滿心愜意。

（原題〈烏鴉奏鳴曲〉。本文不代表藝文格物立場）

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