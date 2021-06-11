周末創意｜1｜廣告大師吳文芳主持節目談等待廣告結束的那個年代

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-06-11 07:27

編按：香港傳奇人物、廣告大師吳文芳，近年以「一人圖書館」為香港掀起連番話題。他的廣告事業本來就是個香港傳奇，橫跨香港幾個盛世，更曾為政治人物提出口號「我會做好呢份工」主導當時輿論與風潮。退休後，他答應電台主持節目，今起每個星期六晚，邀請業界友好回顧盛世暢談創意，從創意香港發掘人生哲理。本版開設節目專欄，為節目所述記錄精華，稍後亦有專訪文章，分享節目由來。

偶然和必然 ｜ 文：吳文芳

年輕的時候，聽到一個故事，老前輩說：「我哋做廣告嘅人，其實要明白到一件十分之重要嘅事實——廣告唔係大晒㗎！」我們總會於觀衆正在觀看電視劇集，可能是一個愛情故事最甜蜜的時候，又或是警員快破案的時候，就在這一剎那，「噢！」又到廣告時間。每個電視廣告長30秒，要看六至八個，就要暫時將甜蜜的愛情放下。而觀眾並非在每個廣告時段都需要上廁所，只可以乖乖地坐在電視機前，等待廣告時間的結束。如此這般，觀眾與廣告商就產生了一種特殊的關係。

+ 3 + 3 + 3

前輩的教訓，就是要製造一個30秒有用的、有回報價值的廣告，去答謝收看被切斷了劇情的觀眾，令他們在「偶然」、沒有任何心理準備下，「必然」的喜歡我們，並產生好感、記着我們；當下一次去到超級市場的時候，會購買我們宣傳的商品。所以，做廣告就是包含了「回報浪費了觀眾時間」的歉意。

廣告的手法可以是一個超級好笑的笑話，一個最能解決頭皮問題的洗頭方法，或者是最甜蜜溫馨的愛情，透過「偶然製造必然」，去報答觀眾寶貴的30秒。

（本文為不代表藝文格物立場）

第一集嘉賓訪問：資深廣告人紀文鳳｜紀文鳳由70年代開始任職於多間廣告公司，至90年代，一場癌症虛驚令她反思人生的使命，此後全心全意建立慈善工作，回饋社會。

香港電台第一台節目《乜都有哲學》，由6月12日開始，逢周六晚上10時20分播出。節目由導演兼廣告人吳文芳主持，資深廣告人紀文鳳擔任嘉賓主持，透過來自不同行業的人物專訪、生活小故事，以及淺談廣告構思與創作，讓聽眾重新發現香港人獨有的生活態度與哲學。