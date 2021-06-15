核電站泄漏輻射量超標實例影像報告：高風險區輻射污染居民撤離

撰文： moom bookshop 最後更新日期： 2021-06-15 13:09

彼時居民大舉向外奔逃，寂靜籠罩曾經的家園，最平凡的日常場景，因渺無人煙而顯得格外怵目驚心。櫻花海下的告示牌特別註明輻射量超標，建議遊客「留在車內賞花就好」 moom bookshop

繼深入鐵幕後的史詩級攝影集《Soviet Ghosts（蘇維埃幽魂）》，作品瀰漫黑暗與腐朽氣息的英國攝影師 Rebecca Bathory 這次將鏡頭由靈異場景拉回現實，進入經歷海嘯與核災的日本福島，以特有的構圖手法和光影調度構成《Return to Fukushima》，拍下超乎常人想像的劫後餘生，亦見證邁向重生的起點。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Return to Fukushima》

福島第一核電廠事故事發已逾 10 年，但依然是現代人類世界中最可怕的一場噩夢。彼時居民大舉向外奔逃，寂靜籠罩曾經的家園，最平凡的日常場景，因渺無人煙而顯得格外怵目驚心。櫻花海下的告示牌特別註明輻射量超標，建議遊客「留在車內賞花就好」；電線桿彷彿要刺穿天空般，呈 45 度角插在荒原邊緣；遍地的書籍與 DVD，淹沒了原先應該陳列整齊的鐵架；街頭空空蕩蕩，而天色兀自透藍。

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2016 年，在櫻花盛放的季節，屬於重災區的富岡町居民終於獲准重返故地，而 Rebecca Bathory 便在當年進入管制區內拍攝，捕捉這段在黑暗中閃爍著熹微希望的歷史。隨著星球上的人類益發無法置身度外，本系列影像亦促使人人思索切身問題：我們究竟想要什麼樣的未來？

Rebecca Bathory 於 1982 年生於英國，陸續取得平面設計學士學位與時尚攝影碩士學位後，開始攻讀視覺人類學。Bathory 專注於用相機在黑暗中發掘美麗，在因受遺忘而逐漸超（脫）現實的環境中尋覓詩意與意義，並以影像中的獨特佈局注入嶄新意義。⠀

Rebecca Bathory 曾獲得專業攝影師雜誌的時尚攝影獎、克拉珀姆藝術獎等殊榮，已出版《Dark Tourism》、《Underworld》、《Orphans of Time》等書，作品散見於英國衛報、每日郵報、太陽報、哈芬登郵報、Dark Beauty Magazine 等報刊雜誌。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

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