莫文蔚「春晚感」要寬容以對｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

撰文： 林綸詩 最後更新日期： 2021-06-16 16:00

莫文蔚新碟也用 Visual Album概念，重唱經典歌要影像主導，她也深知自己是歌影之星。我的莫文蔚啟蒙，也正是由她的MV開始。以前有線電視有個音樂台叫YMC，青年音樂頻道，在我中學至考入大學的階段，地位和903差不多，給我大量音樂推介。

文：林綸詩

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我懷疑YMC選曲人十分喜歡莫文蔚，由拍得莫文蔚冷靜冷艷的台灣MV《忽然之間》、《兩個女孩》、《陰天》，到把香港風景拍得漂亮的《冷雨》、《回家》，都播得頻繁。回想，做香港音樂點播的，怎會不在那時候狂谷莫文蔚？她如香港的一個遺珠，漂洋到台灣，被人如獲至寶，短暫回港推出《回家》EP，水準比初出道時更高，作為香港音樂curator，必推無疑。

所以縱使《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》裡，她的造型和背景不太夾，歌也不是曲曲唱全首，偶爾還有「春晚」的感覺，但聽到以上的歌，MV的畫面都回來了，我的回憶都回來了。中學的我不知道《忽然之間》是寫給地震受難者，中學的我也不知道《冷雨》是黃耀明監製的，今天再聽，有點不同，作為第一次或許也是最後一次聽莫文蔚live，想必大部份台下觀眾，也會特別寬容，且滲著自己私家感想。

演唱會上沒有唱《兩個女孩》，但我特別想提，因為如《陰天》一樣，歌詞及MV的敘事方法也是以第三身，作為香港人的莫文蔚，走去台灣說人家的故事般，對本土觀眾頗有趣味。

之後出《冷雨》，和張學友的「冷冷雨」「沒焦點因找不到你」及Beyond的《冷雨夜》不同，同出於廣東歌但不是同樣的憂鬱冷雨點。《冷雨》是輕快到飛天的香港跑車歌，「輕輕快快車到達了海灘／開開心心冷雨風中散」，重寫了香港冷雨的感覺。《冷雨》和《回家》的MV，她也似在香港沒頭沒腦carefree地蕩來蕩去，對比台灣MV的情深，那個才是真的莫文蔚？在兩岸的流行生態裡，我就是喜歡她漂洋又飄忽。

（專欄「歌詞心頭好」隔周四刊出。原題〈電視機播著莫文蔚的MV〉。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

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