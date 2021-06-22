神器發明｜李翔呈：穿襪不彎腰　前工程師的情感設計｜茂蘿街7號

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-06-22 12:45

編按：長者需要好設計，幫助人生下半場的生活需要。一群年輕人參與茂蘿街7號「設計光譜」【後。生】主題設計展（即日至2021年7月18日止），發表參展作品，李翔呈（Cyril Lee）是其中一人。他發表《雲鶴 Swift》冀助長者穿襪著鞋。本版筆訪李翔呈，快問快答。

從工程師到設計師

李翔呈：我大學其實主修結構及土木工程，畢業後亦做了年半駐地盤工程師。但漸漸認清其實我更喜愛自由創作及挑戰既定思維模式，這類想法顯然與建築工程格格不入，所以趁年輕決定轉投設計界。重返校園學習設計，在一校內活動中有幸遇到啓蒙良師，讓我見識到設計除了為日常解難、美化外觀和增加商業價值外，原來還有更高價值的另一面，如情感設計、共創設計、行為教育等等。「雲鶴」正是我參加了那次活動後深受啓發而設計的作品，對我今後的其他設計作品，甚至設計思維奠下基石。

李翔呈（Cyril Lee）

從啟發、構思到參與展覽的過程

李翔呈：如上提到，學生時期參加了一個名為What The Health的co-design（共創）工作坊。工作坊分成5組，每組各有一設計導師、設計學生、醫管局代表和長者代表。活動目的為共創有用的設計以幫助解決長者日常生活的一個困難。

「雲鶴」最獨特的地方在於能夠結合並平衡「情感設計」（Emotional Design）與「功能設計」（Functional Design）來同時解決用家心理上和操作上的障礙。大部份輔助類或醫療類產品通常只考慮功能上的需求而忽略用家的情感，導致用家產生某些較負面的想法，例如就算知道這「工具」能解決其問題，但卻因不想被標籤成「老人」或「殘疾」，敬而遠之。「雲鶴」則利用抽象的外形來實現「去標籤化」（De-labelization），同時亦滿足了穿脫鞋襪的4項要求。

「雲鶴」亦是我呼應「優雅地老去」（Ageing Gracefully）這議題，在探究產品設計在功能以外有多少可塑的。這是個嘗試，希望能創做出更人性化和更有尊嚴的設計來滿足用家對晚年自立生活的冀望。

將來會與品牌公司合作、量產？

李翔呈：這次「後。生」展覽建立了一個平台，透過展示從前到今天不同人對「後（半）生」的不同理解，讓大衆反思我們如何理解「老去」這個人生必經階段，再而反問我們如何能令這「後生」活得更具有價值更快樂。我希望「雲鶴」作為這展覽其中一個展品，能令年輕一輩對「老」有新的看法。不再停留在區分或對比「我們年輕人」和「他們老年人」的標籤，而是明白到「老」只是「未來的我」。所以我們值得亦應該更尊重「老去」，更重視如何成就「優雅地老去」，令將來的我們都能以更正面的態度和方式活出「後生」。

若有品牌或公司有興趣，我當然非常願意洽談，但暫時未有量產計劃，主要原因在設計當時只考慮到外形上、材料上及功能上等的考量，卻因經驗不足忽略了市場上和生意營運上的考慮，導致產品製作成本和售價過高，亦缺乏品牌推廣，難以滿足產量要求做到收支平衡。高增值銀髮市場尚未成熟，對有意全心投入銀髮市場的公司來說是機遇，但我更偏向利用設計來喚起人們對不同社會議題的關注並鼓勵主動改變行為，所以近年我把重點放在「嚴肅遊戲」（Serious Game）的設計，用架空的角度和輕鬆的手法與不同年齡層的人來討論各類社會議題，例如「消費主義與快樂」、「情緒管理」、「媒體與真相」等等。

李翔呈（Cyril Lee）在灣仔茂蘿街7號「設計光譜」【後。生】主題設計展（至2021年7月18日止）參展。圖片由香港設計中心提供

雲鶴 Swift簡介｜設計師：李翔呈 Cyril Lee｜DFA 亞洲最具影響力設計獎 2015 - 香港青年設計才俊獎｜以仙鶴飛越雲間的形態為概念，設計出一個可輔助用家穿襪和鞋的工具｜功能：免卻彎腰穿鞋、穿襪，是腰痛患者一大喜訊。

灣仔茂蘿街7號「設計光譜」【後。生】主題設計展（即日至2021年7月18日止）｜「後生」是對年輕人的慣常稱呼，當遇上好的設計，即使進入「後半人生」，仍可以擁有「後生」身心自豪。由香港設計中心（Hong Kong Design Centre） 「設計光譜」策劃了五大站點，運用嶄新、富童真及具玩味的互動形式，分別讓參觀人士體驗長者生活的挑戰、了解銀髮前輩的設計作品與經歷、欣賞劃時代的優秀設計、探索經典和創新設計背後的故事，以及認識長者專屬的設計產品，向「未來的我們」致敬。展覽更特設委約作品「拍檯拍凳」、免費導賞團、工作坊及音樂分享會，讓生於不同年代的人都能感受好設計蘊含的智慧及年青力量，達致跨代共融。