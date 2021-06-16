周杰倫蘇富比藝術展登陸K11　50件作品包括畢加索《男子半身像》

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-16 13:10

早前蘇富比拍賣行在官網釋出中英文預告，宣布6月份將與知名音樂人兼藝術收藏家周杰倫有重量級合作。上周末，K11創辦人鄭志剛與周杰倫聯手舉辦蘇富比VIP預展及網上座談會，為破天荒「JAY CHOU X SOTHEBY’S」當代藝術拍賣預展揭開序幕。此次蘇富比公開預展由即日起至6月18日於K11 MUSEA及K11 ATELIER舉行，是K11與蘇富比第二次聯手，標誌著蘇富比「Contemporary Curated」拍賣系列首度登陸亞洲。

周杰倫作爲首屆「CONTEMPORARY CURATED: ASIA」策展人，他將負責挑選及策劃一系列藝術佳作，展示其視野和品味。這次預展將展示他於2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中亮相的經典古董鋼琴；其第七次個人世界巡迴演唱會「地表最強」期間所穿着的三組演出服裝；以及 50件來自晚間拍賣及日間拍賣網上專場的藝術佳作。當中焦點包括尚 · 米榭 · 巴斯基亞（Jean-Michel Basquiat）於1985年創作的《無題》，此標誌性作品曾於同年登上《紐約時報雜誌》封面；以及巴布羅・畢加索（Pablo Picasso）於1969年創作、囊括藝術家眾多晚期作品關鍵題材的《男子半身像》。

這次預展將展示他於2007年首次執導之電影作品《不能說的秘密》中亮相的經典古董鋼琴。(電影劇照)

【部份拍賣展品】

預展期間，K11及蘇富比亦將合辦一系列專題講座及活動，探討當代藝術與流行文化的交匯，就藝術鑑賞進行交流對話。是次預展將以6月18日的晚間拍賣作結，現場拍賣會將於蘇富比藝術空間舉行，並將透過蘇富比網站及社交媒體平台進行直播。

【展覽地圖】