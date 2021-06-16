台灣設計師轟香港影樓涉抄場景　原訴人：模仿也應內化轉換風格

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-06-16 16:46

近日有台灣網民公開貼文，指控有香港影樓其下兩個主題房間場景抄襲她的影樓場景，發文者指有關場景是她分別於2018年和2019年創作，並列舉多張兩間影樓的對比圖。事件持續數日登上連登討論區，惹來網民熱議，有網民評論指「如果係抄又抄得幾足下」、「香港人好中意抄」，亦有人指「原來呢d都有版權，睇黎下次出街著衫都要諗下點著」、「要俾番Credit人啦」等等。

圖片來源：@倫德爾/Facebook

台灣網民倫德爾在Facebook公開發文，指收到朋友發來消息，起初看照片還以為自己設計的棚景被分享到國外，沒想到是被某香港攝影棚抄襲。據她發布的兩間影樓的對比圖，可見雙方的古董品項目、當裝飾的繪木門以至種花藝擺放方式亦十分相似。發文者指「在創作生涯中從未被抄得這麼透徹，已經不是風格類似的程度了......蒐集了大半輩子的古董與風格、花時間思考跟佈置的心血 整個就這樣被複製了 ....（雖然精緻度明顯有差啦...安慰自己...）」、「喜歡我的風格並不代表可以擅自挪用......就算想模仿也應該經過自己的思考與內化再進行風格的轉換」。

有關貼文獲港台兩地網民瘋傳，更登上連登討論區，網民爭相討論有關指控是否能成立，有網民指被指控方「抄得幾足」、亦有人質疑「原來呢d都有版權，睇黎下次出街著衫都要諗下點著」，更有網民轉引香港的法律條文展開討論。

【部份香港網民評論】

直至截稿，涉事香港影樓的官方Facebook專頁，仍未就有關指控作任何回應。