離職轉行之前要讀哪本勇氣之書｜餐前伴讀｜星期一扮工

撰文： 楊美 最後更新日期： 2021-06-21 00:00

近日同事A離職轉行經營網店做老闆，難得的是工作與夢想存在於同一個平行時空，實在惹人羨慕。入職了幾年的同事B受到這個衝擊，也忽發奇想自己是否應該轉行，去當飲食KOL也好，當Mirror助手也好，就是想接觸新人新事，去做自己喜歡的工作。

「工作與夢想並行」，這令我想起早前讀過的一本書《從工程到旅程的勇氣》。

作者張J是一位台灣人，畢業後當了工程師。令人意外的是，這個理科出身的男生，原來兒時夢想是當作家。就算成為了工程師，他的初心卻沒有改變，最後更願望成真。

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從工程師到作家，靠的就是旅行，它是蛻變時期的一道重要的橋樑。張J曾說過：「雖然我寫的書叫做《從工程到旅程的勇氣》，實質上，那些旅程都是由工程賦予的。」張J的第一次個人旅行，就是工作第一年領到的薪水而開啟的。後來他到了外商公司工作，開始到世界各地出差和旅行，也開始用文字記錄了每一個旅程。「工程將我帶向了不同的遠方，並在我先天細膩善感的心上，灌注了後天訓練的理性思維，得以孕育出這些獨特的故事與文字。」也就是說：工程，成就了他當作家的夢。

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張J用了8年時間記錄了13個地方、15段深刻的旅程。倫敦、高知、麻薩諸塞、雷克雅維克、首爾、康乃狄克……一個個獨一無二的地方，一段段萍水相逢式的緣份。書中寫的不是這個景點怎樣去，那個景點怎樣玩，而是記錄一次又一次讓自己更了解自己的遊歷。經歷過精彩的職涯與旅程後，他最終辭去工作，回到家鄉──高雄，專心創作，當全職作家。

張J在書中提到他曾在利物浦迷路，但卻意外地讓他走進了郊區小鎮，讓他感受那個地方最平凡的面貌，最真實的生活。「迷路」也就是旅程的一部分，所遇到的事情甚至比「預算了的行程」更為難忘，也更有得着。

書名｜從工程到旅程的勇氣：那些一步步指引我夢想的旅途 作者｜張J 出版｜麥浩斯（2019）

其實每個人都不應該怕迷路，正如張J所寫「走過的路皆有意義」。經歷過徬徨與思考後，最終總會知道該往哪裏走的，職場如是，人生旅途也如是。

（本文不代表藝文格物立場）

（本文不代表藝文格物立場）

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