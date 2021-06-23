韓國黑幫生活揭密｜梁丞佑拍下聲色犬馬真實而露骨的生活日常

撰文： moom bookshop 最後更新日期： 2021-06-23 00:00

攝於 1999 年至 2006 年，《青春吉日》是韓國攝影師梁丞佑的早期作品。少年時代所親近的友人們，多加入了當地幫派，而梁丞佑亦經常同他們出入，因此拍攝下韓國黑社會日常的一面，聲色犬馬，真實而露骨。⠀

文：moom bookshop ｜ 圖：《青春吉日》

而後，梁丞佑前往日本東京學習攝影，當再次返回韓國時，昔日的摯友卻已逝世。作為弔唁，他決定集結早年所記錄下的自身軌迹，以及熟悉人們的身影，取名《青春吉日》。

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舊時的一個朋友過世了。死於自殺。他的死並沒有改變任何事。友人們紛紛忘了他。接著我也會將之遺忘。我試著翻找些照片，想再看看他的臉，卻連一張也沒有。即便他是個我認為非常重要的伙伴。總有一天，我也將從這個世界上消失。一想到這裡，我便更渴望拍下些什麼。 梁丞佑

《青春吉日》由 Zen Foto Gallery 於 2012 年首次出版，而後絕版便一冊難求。此新裝版本出版於 2019 年，更新了封面設計，且重新編輯影像內容。⠀

韓國攝影師梁丞佑，1996 年來到日本，畢業自日本東京理工大學藝術學院攝影系，並完成同系所碩士學位，主要工作及居住於日本。2016 年作品《新宿迷子》獲得土門拳賞；2017 年推出攝影集《人》，同年在巴黎 inbetween gallery 舉辦個展，近期活躍於國際間攝影活動。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

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