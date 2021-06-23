李寶英在《我的上流世界》的初老｜影島筆記｜劉美兒專欄

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-06-23 12:00

談起本周將要大結局的《我的上流世界》（Mine），網民紛紛說，別的先不談（所以，連同被激讚為「金句」、但其實有點庸俗的人生隱喻和哲理也先不批評），單單是金瑞亨和李寶英兩位實力派女演員演出，已夠看頭了。

文：劉美兒

我想我是理解的。「觀眾緣」這回事，有時候可以是很虛的形容與美譽。不過一直覺得，從李寶英身上，總能窺見這種特質。長得優雅的女藝人向來不乏，但優雅且可親，便是她的最大優點。這種臉容，可說是很適合演電視劇，或我們常說的「入屋」。在各種峰迴路轉的通俗劇情之上，仍能保留某種難得的氣質。綜觀韓國中年女演員，能演的，固然不止李寶英一人；而親和力強，形象幾近零負面，大抵是圈粉跨度大的重要原因。

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李寶英成為「收視天后」的過程，當然要數《親愛的瑞英》。一齣在大台播了半年的周末連續劇，角色從貧窮大學生演到為人婦，拋棄不甚光鮮的家人嫁入豪門，典型家庭倫理劇情，超過 40% 突出收視，轉眼至今已是八、九年前。常被人讚賞凍齡成功，回到《我的上流世界》，如細心察看，有好幾幕，特寫鏡頭之下，眉宇間，還是瞥見李寶英隱隱約約地出現幾分初老，忽爾發現，喔，當年的女兒瑞英，原來已走到這裡。但想強調的是，四十之齡開外，她是前所未有的成熟美麗。李寶英當然能演下去的，並且演得愈來愈圓熟精彩。

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（專欄「影島筆記」周三刊出。原題：〈女演員的最好年華。〉本文不代表藝文格物立場）