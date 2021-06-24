奈良美智爆早期畫作只賣150元　作品拍賣成交過億收益未獲分毫

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-06-24 09:00

說起近年日本藝壇新貴，非奈良美智莫屬，他的作品在藝術交易市場奇貨可居，多次錄得天價拍賣紀錄。最近在富藝斯（Phillips）的拍賣中，奈良美智繪於2000年的《行蹤不明》更以1.23億港元成交為當次拍賣成交冠軍。可是，這位大師在成名的經過也一如很多藝術家一樣，早年寂寂無聞，作品也只能「1張2000日圓」（約150港元）待沽。

奈良美智繪於2000年的《行蹤不明》更以1.23億港元成交為當次拍賣成交冠軍。(富藝斯)

早前在台北關渡美術館開設的《奈良美智特展》，因應台灣疫情警戒第三級延長至本月28日而提早結束。在這次特展的Facebook專頁中，便有多篇有關奈良美智的訪談文，每天持續更新中，當中他談及就算拍賣叫價賣得再高，他一毛錢也拿不到。

而奈良美智亦表示，作品價格上漲也不完全是好事，「因為這麼一來舉辦展覽時的作品保險費、運送費等就會跟着上漲，對於預算有限的美術館來說，就很難企劃個展了。」

他憶述年輕時寂寂無名，那時他的畫也很便宜，是一般人都買得起的價格。在他最早舉辦個展時，一張素描才賣2000日圓，（約150港元）當時的學生用零用錢買下，只有真的喜歡他作品的人才會到畫廊買下他的作品，因此那時候賣出的作品幾乎沒有在拍賣場上出現過，他認為是大家真心喜歡而好好收藏著。

「那是一種很健全的關係。然而當我作品開始流行了，有錢的人因為流行而買，最後作品愈來愈貴，買的人都放在倉庫裡等漲價，而不是要掛著欣賞。」

奈良美智亦在訪談中談及自己的創作心得，包括如何決定展覽主題。他表示自己繪畫的時候不打草稿，基本上全部都是突發奇想的，但都是在某種一貫不變的基礎上做創作。雖然會遇到一些好厲害的想發，相信做了便會大受歡迎，但只要這個想法不像自己，不符合自己的標準，他也會放棄這個想法。

「所謂的主題、概念，在我畫畫、拍照甚至是寫文章也好，出現在我面前的都是不是一個有意識的主題，而是我平常所畫的內容，都已經包含在一個大範圍的主題下了。雖然我不知道該怎麼稱呼那個主題，但它確實是存在的。當累積到一定程度後，有人來邀展的話，就從裡面選出作品。所以如果先提出主題是不行的。」

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