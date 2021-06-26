《東京蒼穹下》誰在偽裝、不表露真情｜還是日本｜湯禎兆專欄

撰文： 湯禎兆 最後更新日期： 2021-06-26 12:00

《東京蒼穹下》原題為《美好的世界》，那當然可視之為反諷意味，不過用另一角度來看，也不妨正面理解當中的積極之意。

文：湯禎兆

三上雖然在回歸社會的路途上困難重重，但遇上的有心人無論是新知（如導演津乃田）或是舊雨（如黑社會舊相交下稻葉夫婦），都堅持不棄，當中人間有情的體味絕對可以美好來形容。

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全片最具反諷意味的，反而在臨終一幕，三上手握波斯菊而死，而花是職場上的智障同事送給他的。三上目睹同事被欺凌，但卻抑壓了路見不平出手相助的個性（文本中早前已有他為陌生人出頭重傷小混混的情節），而且附和凌辱他的敗類。波斯菊是智障同事趁颱風前收割下來的，而它的花語正是純真、堅強、永遠快樂，引申出來更有珍惜身前人之意，可說字字撃中三上要害——如果回歸社會代表人人都要偽裝不表露真情，防止被排擠（如製作人遙及監護人太太敦子所言），那麼三上的死大抵就是文本中的一次象徵性自殺。

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是的，當電影中三上曾一而再克服身體障礙而掙扎存活下去，導演西川美和安排他在颱風天下猝逝，意圖已明顯不過。潛藏的信息是——為生活可以放下個人的尊嚴，但是非黑白的價值觀卻不可動搖。到頭來，三上真的「出獄」了，終身監禁的卻是身邊的你你我我，而且是自願入冊的，萬劫不復。

（原題〈《東京蒼穹下》的波斯菊〉。本文不代表藝文格物立場）

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