禁歌時代｜1980年代初中國大陸轟台港「黃色歌曲」禁播鄧麗君歌曲

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-07-08 20:37

1980年代早期，中國改革開放起步不久，藝文界百花齊放，並引入不少海外新事物。卡式錄音機的流行，便令中國大陸30-40年代流行歌曲及搖滾音樂，乃至當時時髦的台港音樂，在這中土大地再次流行起來。



然而很快到了1982年左右，如雨後春筍的新樂曲流入，衝擊原有民間盛行多年的民族及革命歌曲，這些耳目一新的曲調及對情愛的理解，對主流價值觀產生很大的衝擊。當時報刊大量批評這種新來的音樂形態，認為這是一種沒落文化，音樂是有顏色的，商品化、情愛的作品是色情的、淫穢的，稱之為靡靡之音，即「黃色歌曲」。



一群中國大陸音樂人更群起撰文對新曲風展開攻擊，後來結集成著名論文集《怎樣鑑別黃色歌曲》，批判港澳「庸俗歌曲」滲入中國市場，諉過搖滾樂帶壞社會風氣，當中更對歌手鄧麗君給予不點名批評。

黃色歌曲定義

根據《怎樣鑑別黃色歌曲》內文觀點，黃色歌曲具有以下定義：

「黃色歌曲」的特點是音樂上大量採用軟化、動盪、帶有誘惑性的節奏；旋律多採用敍述性與歌唱性相結合的寫法；配寫比較細緻的伴奏。演唱上，大量採用輕聲，口白式唱法；以其裹聲；吐字的扁處理；大量使用滑音與裝飾音；演唱中出現歌腔延遲和重音倒置。 而「流行音樂」是資本主義社會走下坡路時代的音樂現象，不能把我們的音樂和它相混在一起。 此類庸俗歌曲……對我國某些青年男女，實是色情引誘之聲，精神麻痹之劑。 搖滾樂和酗酒、吸毒、鬥毆、同性戀等等相伴而行。一場搖滾樂集會實際上就是一場瘋狂的騷亂，有人甚至在其中喪生。 ……流行音樂發展到搖滾樂，實際上已經成為資本主義社會的一種不治之症。 流行音樂之所以在資本主義世界盛行，是由資本主義社會制度本身決定的。

論文亦有個案批評例子，例如批評於台港盛名的鄧麗君（1953-1995）所唱為「靡靡之音」。當中南咏等便撰文撻伐由鄧麗君翻唱的三十年代名曲《何日君再來》。他指第一段歌詞：「好花不常開，好景不常在；愁堆解笑眉，淚灑相思帶；今宵離別後，何日君再來？喝完了這杯請進點小菜，人生難得幾回醉，不歡更何待？……」 是：

表現悲觀、頹廢、及時行樂思想的歌詞，配上軟綿編的、在技巧上經過精心處理的「探戈」節奏的曲風自然十分適應「軟性電影」的需要。這也是這首歌後來在淪陷區被敵偽賞識、利用、推廣，當做毒化人民意識的一劑鴉片的原因，它的社會效果是不好的。

另外，亦因為此曲在1930年代在日偽統治區甚為流行，中國大陸故據抗日民族觀點將此曲列為批判對象，批評「為盼日本皇軍而作」，以及「出自漢奸文人手筆」；而在鄧麗君出生地台灣，在1960年代亦因意識形態理由，國民黨政府亦列此曲入「查禁歌曲目錄」手冊中，直到1988年戒嚴令解禁。

鄧麗君《何日君再來》

當中亦有文章批評同由鄧麗君翻唱1940年代名曲《薔薇處處開》，這曲是1940年代上海攝製的同名電影中的一首歌曲，後來成為舞場、歌廳中的熱門曲目之一。

文章作者陸維對歌曲中段「春天是一個美的新娘，滿地薔薇是她的嫁妝，只要誰有少年的心，就配做她的情郎」批評：

這裏採取比喻的手法，說的是春天，實際上指的不是大自然的春天，而指的是某一個女性。因為，歌曲的主旨是歌頌「人們盡量地愛」，這裏所說的當然就是人們之間的愛，不是人對大自然的愛。如果只是表現一個人對於春天的喜愛，也完全沒有必要用做「情郎」來比喻，這種比喻根本不能正確表達人們對於春天的感情。因此，這裏的「春天」，只不過是一個女性的特殊的代名詞而已。對於這個女性，不管是哪一位男子，只要他有所謂「少年的心」，就可以做她的情郎。這就是歌曲中所宣揚的愛情。

作者進一步指出：

這種「愛情」來者不拒，算不上是真正的愛情，它只能算是當時都市生活中的醜惡一面的寫照。一方面有被迫出賣肉體的婦女，一方面有依仗自己飽滿的錢袋來尋歡作樂的男性，這就是產生這樣的歌曲的生活基礎。儘管它用美麗的薔薇裝飾起來，你如果仔細辨別一下，你就不難看出那用粉紅色的帷幕掩蓋著的污穢的交易。

八十年代末解禁鄧麗君歌曲

論文集引用批判時下流行曲的例子，基本上不點名選了由鄧麗君所唱的歌曲。之所以不點出鄧麗君名字，是因為她當年的政治立場表述，讓中國大陸多年來視她的歌曲為禁歌，可偏偏她在中國大陸地下市場卻極受歡迎，私下被廣泛流傳。而時值冷戰時期海峽兩岸政權交惡，中台兩地在提及對方的文藝人物時，往往是不提名、改名、隱去姓名其中一字，甚或以「某某編輯室」來取代本來被點評的人物。

隨著改革開放展開，包括《何日君再來》在內的很多鄧麗君歌曲不再是禁歌。據傳1980年代春節聯歡晚會的導演組也多次邀請鄧麗君參加，但都沒有成行。而直到1980年代末，鄧麗君才得以正式合法地進入中國大陸。

1995年5月9日，中央電視台在常規新聞裏報道了「台灣著名歌星鄧麗君昨日在泰國清邁病逝」這一消息，並播放了多段鄧麗君生前演唱活動的電視畫面。這是中國大陸最高級別新聞媒介第一次報道鄧麗君的相關消息報道。央視的正面報道，為鄧麗君的官方解禁鋪平了道路，此後除了極個別政治性太強的歌以外，鄧麗君在中國大陸基本不再是禁區。