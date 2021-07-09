香港書展2021｜筆跡專家解構　老實人與「古惑仔」筆跡有何分別？

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-07-09 17:25

試問有沒有人敢承認，自出生以來，未曾說過一次謊話？教授筆跡分析之初，我發現不少人都對說謊者的字有興趣，我通常都會這樣回覆：從筆跡看說謊，是極其複雜的事情，說謊可以是出於善意，也可以是出於惡意，有的是無心的，但也有別有用意的。正因如此，從筆跡中看出謊言，不是三言兩語能解釋的。不過我還是希望讓大家明白一些簡單的概念，讓我們先從「古惑仔」的家——老實人出發，希望通過篩除的方式，讓大家想到「古惑」的筆跡。 文：林婉雯 ｜ 來自《你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡秘密》（P.PLUS LIMITED）

談到老實人，我想到了盧冠廷先生的一首《快樂老實人》，歌詞是這樣唱的：「快樂老實人，敢想敢當敢說每段老實話」。率直的老實人對自己的說話是有承擔的，那是對自己有信心的表現，所以就如上文所說的，老實人寫出來的字，應該不小。因為字體小的人，向來就比較內向，也不願受眾人注視，凡事多留在心中，坦坦蕩蕩地將事情說出來並不是他們的本性。所以字體大小，最好應該約在10毫米高左右。以中文字為例，從字形上看，若書寫人的字比較方正，一筆一畫全都清清楚楚，寫得毫不馬虎，力度上也是鬆緊有度，垂直的筆畫也較有力，代表他為人處事不尚虛文，也謹守法紀，從不以狡猾手段來獲取他人信任。對於困難的事，他們甚有耐心與毅力，會從容不迫、抽絲剝蘭地找出由，就算是失敗了，也可從頭開始過，絕不會得過且過，以蒙騙他人來掩飾自己，為自己找藉口，是「莫自卑不需要背着別人愁，抬頭人自傲⋯⋯每天展笑闊步朗日下」的「快樂老實人」。

看到這裡，讀者們大概會想到小時候上書法課的日子，為何老師總要我們要挺胸提肩，把字寫工整？如果垂肩彎背，呼吸不順，就像是洩了那道氣。事實上，垂頭喪氣的人，像是沒有了自信心，說起話來也不會令人信服。

較方正的筆跡

老實人的字，工工整整，讓人看得清清楚楚，相對地，古惑的人所寫的字，一般不太清楚，原因是寫得不清不楚才可以在當中找到一個「緩衝區」，即一旦被懷疑便有各式各樣的解釋，看着你所需，來找一個滿足你想法的原因！這樣的做法正確嗎？始終這個世界上甚少有非黑即白的事，灰色地帶也甚為廣闊，找個帶着善意的藉口，只是讓大家都好過一點而已。

筆畫、部首、字距均分隔較遠

此外，有些人寫起字來，筆畫之間，或各部首之間會有點距離，從外表看來是疏離的。這類人做起事來較為粗心，也少有會細心去思考，甚至有些輕舉妄動，只希望早些完成，帶着僥幸的心態過活，萬一事情出了亂子，也就得過且過，隨便用一些藉口滿足自己，缺乏應有的道德法觀念，什麼「應該與不應該」，不在他們的考慮之列，你相信他們與否？請自行抉擇。

收尾時呈現顫動狀態

也有一些人，在字的尾部留下延長的筆畫，或出現顫動的狀態，打個比喻：有些人唱歌在每句完結之時，會發出頭動並延長的聲音，我們稱這種歌聲為顫音。在寫字上，就是出現在筆畫最後的延長部分。將筆畫寫成這樣，大多並非因為健康欠佳，精精靈靈的人將字寫成這樣，表示他喜歡以辯駁他人來惹人注意，辯駁的理由合理與否並不重要，總之，他就是要你注意他，甚至崇拜他，最終也是為了自己，遇上這種人的話，一定要有清醒的頭腦與高度的情商，才能冷靜處理。

總括而言，老實人與古惑仔，看似毫不相干的兩種人，當中還有不同的筆跡表現，在看似不相干之間，還是會偶然相聚的，那就要看如何能找個平衡雙方的溝通方式相處。

（本文獲出版社授權轉載，不代表藝文格物立場）

書名｜你是誰？我是誰？解讀人心的筆跡秘密 作者｜林婉雯 插畫｜蘇美璐 出版｜P.PLUS LIMITED（2021.07）

內容簡介｜為什麼總是對未來感到迷茫，不了解內心的自己？我有哪些天賦？到底適合哪個行業？身旁的另一半，是對的人嗎？她可以成為我的閨密嗎？抑鬱、焦慮，是內心生病了嗎？透過寫字，就能變得快樂？ 筆跡學家說：「見字如人」。一筆一畫，正揭露着你的內心世界。在這本書中，林婉雯分享了許多筆跡心理分析的方法和個案，帶領讀者透過筆跡，了解最真實的自己。