韓劇《直到瘋狂》：員工只是個零件｜影島筆記｜劉美兒專欄

不是說笑，打開《直到瘋狂》，起初確實有點看不下去，因為覺得男主角可憐。瘦削體型，幾經風霜又失落的表情，在辦公室被刁難後，於餐館獨自喝酒的孤單身影，很讓人心酸。不論是洪常秀執導的電影《這時對，那時錯》，抑或大熱劇集《檢法男女》，本身獲獎無數的鄭在詠，演卡在人生瓶頸的中年上班族及單親爸爸，論氣質和感覺，剛好五十歲的他非常契合，也肯定難不到他。

文：劉美兒 ｜ 原題：打工直到瘋狂。



以沉重為起始，職場的幽默自嘲和喜感，後來漸漸加入。《直》以韓國快速成長的電子工業為背景，在那個講求績效和高端科技的世界裡，已注定是互相廝殺、汰弱留強的行業。首場戲即以大企業裁員為引子，人事部列出員工的命運清單，正正說明了故事核心：所謂選擇，往往並非掌握在自己手中 ------ 無論是自願離職抑或被炒，最終結果都是被拋棄；而留下來的，仍得配合策劃，轉換崗位，實際主導權幾近零。即使重申這是自由選擇，於員工眼中，也不外乎是另一種壓榨藉口。

劇集播到接近一半，多番強調體制內種種有形或無形的權力操控。從員工對高層的親信避忌，又或對不公義的真相只能三緘其口，乃至女員工的 Me too 遭遇等。文素利演的人事部主管唐子英（題外話：前陣子上演李滄東舊作《薄荷糖》修復版，那清麗的女主角就是她），掌握了全公司員工千絲萬縷的關係，她甚或以總公司情報，在子公司換取相應的話語權。貫穿此劇的，是接到老闆一項不可能的任務，為了使公司變賣資產的計劃持續順利進行，她必須傾盡全力挽留核心人才，阻止各人被挖角或跳槽，好讓公司本身與員工一併轉讓售出，提高價值。

鄭在詠當然演活了中年男的難堪處境。角色崔畔錫因為養家不能貿然退職，可公司提供的職業規劃，先是把他調往其他子公司，在氣熖十足但實力一般的後起之秀旗下工作，他無意中開罪了這年輕上司而被捉弄，一句行內術語「你不是適合我們這個部門的零件」再被打發至與其工程專業毫不相干的人事部。兩個場面完全反映了現今社會中年人的心理或實際危機。辦公室內的企業宣傳佈置，他看到自己因表現傑出而獲嘉許的陳年照片，內心無法不感嘆舊時的他亦曾是為公司付出不少的出色員工。另一幕，即使他表明可以加強學習迎接新挑戰，也被拒絕，唐子英說的直白：公司不願投放培訓資源給年紀大的員工。這是非常殘酷的現實。

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稱兄道弟的同事失業了，崔畔錫不忍心，把條件上佳的跳槽機會讓給對方。同事問，那你呢。崔答：「我就支持著吧。」輕輕一句回話，道盡了我們常說的「社畜」心情。

（專欄「影島筆記」周三刊出。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

