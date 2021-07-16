書展2021｜80後男男因「生理需要」合租書攤？專訪望日、鄧賜民

「嘩！我搵呢個攤位搵得好辛苦呀！」Miss Liu終於找到作家所屬攤位，作家望日（原名謝文傑）在訪問尾聲，迎來這位忠實讀者。訪問結束時，Miss Liu已捧著一疊書，排隊行列中，還有一位帶著女兒的家長：「陳浩基哥哥又神隱喇？！」書展第二天早上11時許，專程來到【星夜•夢繪】書攤的讀者，似乎都懷著追星心態。

在綜合書刊館（1B-E16）擺攤，說容易找到可以很容易找到，說難找到或者只是書展招牌式人流管理變相要求讀者多走幾步以至幾百步。以【星夜•夢繪】的規模，佔了五個攤位，還在大門附近，其實已經是非常當眼，只是佈置有點簡約，沒有大出版社的豪裝，倒是事實。

↓↓↓星夜《櫻花樹下的鴛鴦茶》作者Mango Naoko在Facebook上分享的作品——

望日在2015年創辦的星夜出版至今累積逾四十種作品，2016年首次參與香港書展，租了「兩格」（兩個攤位），2017年續租；同年與「夢繪文創」開始在九龍城書節合租攤位。問到「夢繪文創」創辦人鄧賜民，與望日是怎樣認識的，「我們其實早就認識，只是一直沒有合作過」，望日分享九龍城書節的初衷：「我一直有找朋友幫忙顧攤，到2017年想到，不想再這麼勞煩朋友，坐在書攤兩整天，很辛苦的。」

【夢繪文創】簡介｜主力出版小說、繪本、文化等書籍。合作作者有茶里、西樓月如鈎、邦拿、Mzcca等等。夢予想像．以夢描繪｜在有點單調的港都，我們作夢，從夢與想像中編繪出每本圖書，人生夢一場，正好一齊發場夢。深信書籍與人有獨特之聯繫，出版文創好比一座圖書工房，夢繪文創就係工房裡的匠人，為讀者找出有獨特聯繫的書。



自此互相照顧

他知道賜民開了出版社（夢繪文創），兩家小出版社都有些書，望日不用再碌人情卡，賜民又需要一個擺攤的起點，就這樣合租了……以上是有點矯情，其實以下才是他們第一個回應的答案：「最大原因其實是出外吃飯或者人有三急，都至少有一個人在攤位看守。」做出版，嘴巴怎樣漂亮都是假的，身體才最誠實。從最實際的角度出發，結果他們真的成功了。

名片派光了

二人合作至今，看來無分彼此：「你不介意我寫在你的名片嗎？」我第一天問賜民領一張名片時，他碰巧派完了；我本來不知道他們屬不同出版社，遞了望日名片給他，請他寫個電話在上面。結果，賜民用田田式的眼神看看望日，望日沒有點頭也沒有搖頭，像已回答了一樣。

訪問當天，賜民補遞給我名片，然後轉身用軍訓式的摺被方式摺好本來圍住書攤的長布，二人忙了十多分鐘，眼神投到書攤外的走道，留意著有沒有讀者到來，其時距離開檔尚有數分鐘，就只有我在走道上等待他們準備妥當。在這套「摺被」動作之前，他們其實已經準備了幾年、以至十年，為的都是一個發表作品、出版著作的機會。二人出身不同：賜民做出版社編輯出身，曾參與過「紅VAN」小說編務，甚至後來連兒童書都編過，又與無數作者交過手，編輯功力HP100暫未想到怎樣才會扣血；望日原本是公務員，為創作而辭職，到自己作品再難出版，又看到網上有一部出色的小說，於是決定開一間出版社，出版香港本地好作品，也出版自己的作品。

偵探冰室系列是望日企劃的大型出版項目，每年一冊，組織多位本地作家寫成。

二人一致認為，香港其實有許多好作家，缺的是如何將他們放在大眾視野，為作家找到合適的讀者門檻，帶領讀者進入好作品的世界。望日有個出版計劃，找來陳浩基、譚劍等合著主題書，幾位作家每人寫一則短篇小說，做個大合集；又找來一位嫁給香港人的日本女子，畫畫寫寫，記錄她在香港的生活，從茶餐廳飲食文化寫到港日文化差異，有深刻的文化面向，亦有入屋的表達方式。鄧賜民則有為爵爵與貓叔出版漫畫作品《爵爵貓叔成語好有事》，都是他昔日披星戴月、日積月累所得的作者網絡與人際關係，開拓出版可能。

↓↓↓星夜出版企劃的偵探冰室作者在Facebook上發帖分享——

二人都是80後，出版事業不到十年，已有頗為豐滿的成果——二人合作，到了今屆書展，合租五個攤位。據望日觀察，按攤位比例計算，今屆生意確是比上一屆（2019）差了，但觀乎疫情因素，又比想像中好得多。問到紙張價格，二人今年都沒有受太大影響，全因他們有全年計劃，早就與印刷廠談好訂紙數量，有了預算。在經營方面，完全沒有問題。

二人為這個書攤定了個主題：繼續閱讀。不管環境如何改變，不管天氣怎樣變化，繼續閱讀，繼續思考：「當一個人放棄思考，就等於放棄選擇。」賜民這麼說。望日則呼籲大家支持香港作品：「一方面充實自己，一方面可在現實中抽離。」閱讀本該如此，所謂心靈治療，倒不一定只有心靈書才可助人；確立自己的閱讀態度，每個文本世界都可以是心靈出口。

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。