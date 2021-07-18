書展2021年︱政府資助攤檔租金　賣畫冊書店受惠更大空間展示原作

今年香港書展因應有政府資助大部分場地租金，參展商數目較上一屆多約3％，今屆比往年更多一些小規模的出版商參展，或過往有參展的小型出版商以更大的展示空間來展示貨品。我們訪問了兩間賣繪本或畫冊的書店，看看場地空間如何影響他們店舖參展安排。



ZeZe的畫店賣水彩畫冊，今年受惠政府場地租金資功，有更大空間可以首次展示實物油畫，供讀者參考。（賴家俊 攝）

賣水彩畫冊的ZeZe表示，書店有參加近幾年的書展，過往亦有售賣畫冊及其他相關貨品，但因為場地租金不菲，所以未有陳列較佔空間的實物畫。她表示，遊人來書展的主要目的是買書，所以他們從來不打算在展場賣畫，但今年在大部分租金獲資助下，可以有更大的空間陳列畫冊本來作品，有助讀者更仔細欣賞作品，讓讀者可以在參考實物，有更豐富的信息下購買畫冊，而這在過往更要考慮租金成本下是無法做到。

港漫風保育科普漫畫

而另一位自資出版、有二十多年畫港漫的畫師李健良表示，今年在政府資助大部分租金下，貿發局曾問他們有沒有興趣承接四個攤位，但他們也因應公司的規模能力而承租了兩個攤位。他們的攤位主要賣李先生以自然科普、保育議題為主的插畫和繪本，雖然來訪人流較上一屆少了一些，但因為攤檔放了大量奪目的插畫，仍然搶眼吸引到人流來訪。而李先生早年畫港漫有一班忠實讀者，他們很多婚後攜子女來書展看李先生的科普作品，還向子女說爸爸自小也看自己作品，讓書展成為自己漫畫迷與子女親子的地方。

畫了二十多年港漫插畫的畫師李健良 ，自資出版保育與動物演化的畫冊。（賴家俊 攝）

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