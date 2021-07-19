書展2021︱荒誕小說講香港生活問題　九十後女作家倡作品要有共鳴

九十後作家陳美濤，香港大學中國歷史博士畢業，自小愛看武俠小說，幾年前開始在Youtube開設點評武俠小說的頻道，發表作品由嚴肅的學術著作，到面向大眾的武俠小說，再到網絡發表以荒誕離奇情節書寫香港人日常故事。她自十九歲開始堅持每年出一本書，時至今年書展已出第七本著作，早前更把作品拍成微電影。她表示新一代作家看似發表平台比以往多，但同時卻要更懂得與不同媒介伙伴合作才能更有效讓作品傳播開去。

「每一個年代都有它在創作上的優勢與限制，作家既然改變不了環境，在創作上應跟時代調適改變。」

文、攝：賴家俊



陳美濤在書展為新書舉行簽書會。(賴家俊 攝)

自九歲便迷上武俠小說的陳美濤（美濤），笑言自小很喜歡閱讀，而且每天的閱字量極高，很多合小朋友看的書一兩天便看完，唯有動輒百萬字的武俠小說才能滿足需求，讓她可以慢慢細味。說起寫作靈感，當然離不開最愛看的武俠小說，但武俠小說長篇累牘，未必合都市人日常閱讀習慣，所以她數年前開始她的「貼地荒誕」短篇故事系列，取材所見所聞的真實事件，以荒誕離奇劇情鋪陳故事，以短篇形式刊載，方便讀者用短時間輕鬆閱讀，每個獨立短篇亦減少讀者要追長篇的壓力。

「創作內容要現實生活遇到才讓大家看得有共鳴，都市人常面對感情或買樓等問題，我便嘗試以鬼怪或科技等荒誕角度來說故事。」

陳美濤表示，題材取材真實事件，是讀者生活會遇到的問題才會看得有共鳴。(賴家俊 攝)

她舉了其中一次創作經驗，有位朋友向她訴苦經常因小事給女友責罵，結果分手。她以這為靈感寫了個「女友發脾氣便即死」的故事：男主角發現自己與女友身處末世，身邊有喪屍等各種致命危機，每次帶女友逃難，女友總嫌男友不細心而痛罵，而世界會馬上重啟，男友又要重複帶女友脫險；如是者反覆「重生」，男友最終選擇與女友在逃命路上分道揚鑣，才得以逃離這個奇異世界。後來男友蘇醒，發現自己一直在玩一個VR遊戲，遊戲目的正是設計用來教育玩家適當放棄感情，才能活得更好。

美濤很早便嘗試多平台發表作品，既有在傳統藝文雜誌刊文，亦有在高登等網站發布作品，更嘗試把作品拍成短片，或以視頻形式作藝文講評，說起發布平台，她認為新一代小說創作人，將比前人有更多更容易發布的平台，但同時要懂得面對網絡即時的負評壓力。

「從前要經正統雜誌發表作品，現在每個創作人有更多機會，可自己在網上發布自作品。內容可以不用太正經，只要有人欣賞更有機會出書，而且網絡有即時回饋，讀者即時的鼓勵點讚，讓創作人更有動力寫下去；但同一時間，大家亦要面對網上持續批評，要明白寫怎麼總會有人負評，不要讓這些批評打擊信心，澆下創作的一團火！」發布平台多了，但文字創作人卻要比前人懂更多創作媒介。

「現代人娛樂太多，看文字的人比以前少，文字創作人要更懂得跨平台創作。例如我試過給人鬧文章只有文字沒有插圖，但很少人能既擅長文字，又擅長插畫和拍片，這時候便要懂得和不同媒介創作人合作，一齊做好一個作品。所以很多人說現在發表門檻低了，但另一方面創作要求又高了。」

美濤早前把其中一篇小說，拍成微電影。

回想自己讀歷史、走寫作路，當時動機也不是考慮收入，而是自己夢想，美濤如何實踐這個夢想？

陳美濤在簽書會中與讀者交流寫作心得。(賴家俊 攝)

「做作家對很多寫作人來說偏向夢想，但我認為不要太期望用夢想來養自己，要以自己來養夢想，倘若寫作能帶來一些收入，那已是錦上添花！」

對於實踐夢想，美濤有兩方面心得。在自己方面，減少不必要開支和旅行，平時不吃貴餐、不買貴衫，降低生活成本，也可騰出時間創作；在創作方面，要堅持勤寫作，不要因為出不到書、沒人看或想不到題材便停止動筆，這是她為何堅持每年出一本書，讓自己保持一團創作的火。

「稿是儲回來，要寫小說便要長年累月的儲備作品，你沒可能一星期內把好的作品寫出來。日常要儲好作品，那當有機會發表，有人幫你出書時你才會馬上拿到東西。」

她表示最近寫了一篇八萬字的小說，寫一個發生在宋代偵查食人魔的故事，集歷史、愛情和重口味元素，笑言故事已備，只欠出版社招手。

陳美濤今年書展出版第七本書，結集了她寫真實奇案和荒誕故事，亦收錄了她編劇的作品。

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