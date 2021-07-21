耿耿於懷：對翻譯者常懷感恩｜影島筆記｜劉美兒專欄

權南姬《雖然血淚，我還是喜歡翻譯》馬可孛羅出版

某回讀到一本書，是歐洲語系的中文版，因為身在書業，或多或少養成了讓人討厭的職業病，很自然看看出自哪位翻譯之手。翻了半天，那書竟然連譯者名字都欠奉，心很訥悶，但只能代其辯護，也許有特殊原因無法印出翻譯者資料，又或純粹製作之誤，忘記放上。

文：劉美兒 ｜ 原題：譯者的心意。



但我是耿耿於懷的。因為我們無法認識所有語言，所以一直覺得翻譯極其重要，這是暢讀其他文字的唯一渠道；翻譯者的風格、精準度和語感，也並非粗糙的翻譯器能輕易取代。譬如說，村上春樹，在華文世界裡，我們有賴明珠，在韓國便是權南姬了，從村上、益田米到小川系，她是把眾多出色日本文學翻成韓文的重要推手，雜文集《雖然血淚，我還是喜歡翻譯》（台灣馬可孛羅） 裡，每篇短小精幹的文字，她談的並非翻譯的大道理，也不是旨在記下歷年的豐功偉績，認識多少名人，自己的功力有多深厚之類。處理過那麼多大作家的作品，得心應手，原著者和出版社對她有絕對信任，肯定自成一家，但權南姬對「翻譯家」這個尊稱不以為然，反倒喜歡「做翻譯的歐巴桑」的親切形容，也自豪於作為母親的身分。她的文章，由生活日常乃至工作軼事，生性羞怯的成長過程，入行後與編輯與作家的微妙互動，對文字工作的反思，對自己的專業，不忘認真檢視，寫得微細而有趣，輕盈自在。翻譯亦是藝術的一種，在權南姬身上定可深刻體現。

權南姬

疫情關係，我們需要 work from home，作為自由工作者，本來就很習慣這種工作形態，權南姬寫「在別人眼裡，足不出戶整天只待在家裡的我，看起來也許慢吞吞又懶得要命，但我在這漫長的歲月裡，按我的方式毫不懈怠地專注於翻譯，老老實實扛起一家之主的責任。」讀到這裡，再次證明，作為普通讀者如我，對翻譯者常懷感恩，確實是對的。

（專欄「影島筆記」周三刊出。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。



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