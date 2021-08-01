陳塵告訴我們　愛自己的36個法則｜餐前伴讀｜星期一扮工

書名｜愛自己的36個法則

作者｜陳塵Rap Chan

出版｜亮光文化



不少人都習慣在社交平台「窺看」別人的生活，每天寧願用很多時間去「了解」別人，卻不喜歡花點時間去面對自己。

同事甲把手機遞過來：「你看，他又post去滑水的相了，以前從來不知道他喜歡戶外活動的。」同事指的「他」正是她的男友，不，前度男友才對。其實都已是過去式了，還要花時間去研究這些嗎？她跟這個男仔拍拖時，偶爾會發牢騷，說男友對自己不夠好，又常跟別的情侶比較（只不過是看了IG post，就羨慕別人如此恩愛）。喜歡比較大概是很多人的通病，就如最近看的一本書《愛自己的36個法則》，裏面提到「攀比的情感，才是現代折磨我們最大的元兇」，這一點完全同意。

「愈看得多別人的生活，我們就愈少時間面對自己。」這本書的作者陳塵就是想讓每個人學會認識自己，懂得自愛。看到《愛自己的36個法則》裏面由幾粒可愛的微塵帶出信息，以為對象是小朋友？對於大人來說，它也是一本療癒心靈的作品。

微塵道出的信息簡單精準，讓我們很有共鳴，也提醒了自己。作者通過自身的經驗，去喚醒讀者自愛的必要。「愛不在他方，去灌溉和滋潤自己的內心，愛就會長出來。能夠好好愛自己，便會明白到，其實我們不需要向別人討求愛的殘骸。心靈的花園盛開，懂得欣賞的人自會前來。」渴望被他人的愛拯救，不如先去愛自己。

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愛自己，其實不止36個法則。不過我們可以由這36個法則開始，誠實去面對真正的自己，也嘗試安撫自己的心，去填補不快樂的黑洞。

要調校別人，不如先調校一下自己，讓自己快樂起來。

（本文不代表藝文格物立場）

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