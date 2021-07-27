東京奧運︱張家朗花劍奪金全城慶賀　香港眾畫師新作記念盛事

「香港劍神」張家朗在今屆東奧男子花劍項目奪金，全城慶賀。大眾以不同方式聊表心意祝賀這次佳績，一眾本港插畫節亦即日為張家朗畫出新作，以記念這個歷史性時刻。
我們看看各畫師的心思：
怪叔叔の散步道
圖片來源：@Cuson.LoChiKong/ Facebook
癲噹 @ 貓室
圖片來源：@dindong/ Facebook
爵爵&貓叔
圖片來源：@爵爵&貓叔/ Facebook
No Paper Studio 無紙用
圖片來源：@No Paper Studio 無紙用/ Facebook
柳廣成
圖片來源：@柳廣成/ Facebook
文地貓 Mandycat
圖片來源：@文地貓 Mandycat/ Facebook
大大與小妹
圖片來源：@大大與小妹/ Facebook
東京奧運︱居日澳畫師趣看生活百態 發掘都市日常「競技項目」拼貼明星相學人像畫 由圖像探索藝術思潮｜活學VIVA｜馬世創專欄MIRROR│FB關注組兩日成員六萬 畫師繪十二子插畫氹老婆生日【展覽】村上隆旗下藝術家 高野綾超扁平可愛藝術登陸貝浩登東京奧運｜井上雄彥TOKYO 2020 PARALYMPIC JUMP漫畫封面再瘋傳Snoopy漫畫70周年 香港設計師二創小孩角色融入V煞Joker造型東京奧運｜張家朗奪金「花劍」最早出現於莎士比亞作品？