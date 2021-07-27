東京奧運︱張家朗花劍奪金全城慶賀　香港眾畫師新作記念盛事

「香港劍神」張家朗在今屆東奧男子花劍項目奪金，全城慶賀。大眾以不同方式聊表心意祝賀這次佳績，一眾本港插畫節亦即日為張家朗畫出新作，以記念這個歷史性時刻。

我們看看各畫師的心思：

怪叔叔の散步道



圖片來源：@Cuson.LoChiKong/ Facebook

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癲噹 @ 貓室



圖片來源：@dindong/ Facebook

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爵爵&貓叔



圖片來源：@爵爵&貓叔/ Facebook

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No Paper Studio 無紙用



圖片來源：@No Paper Studio 無紙用/ Facebook

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柳廣成



圖片來源：@柳廣成/ Facebook

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文地貓 Mandycat



圖片來源：@文地貓 Mandycat/ Facebook

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大大與小妹



圖片來源：@大大與小妹/ Facebook

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