東京奧運︱張家朗花劍奪金全城慶賀　香港眾畫師新作記念盛事

撰文：可夫
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「香港劍神」張家朗在今屆東奧男子花劍項目奪金，全城慶賀。大眾以不同方式聊表心意祝賀這次佳績，一眾本港插畫節亦即日為張家朗畫出新作，以記念這個歷史性時刻。

我們看看各畫師的心思：

怪叔叔の散步道

圖片來源：@Cuson.LoChiKong/ Facebook

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癲噹 @ 貓室

圖片來源：@dindong/ Facebook

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爵爵&貓叔

圖片來源：@爵爵&貓叔/ Facebook

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No Paper Studio 無紙用

圖片來源：@No Paper Studio 無紙用/ Facebook

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柳廣成

圖片來源：@柳廣成/ Facebook

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文地貓 Mandycat

圖片來源：@文地貓 Mandycat/ Facebook

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大大與小妹

圖片來源：@大大與小妹/ Facebook

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