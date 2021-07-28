何詩蓓「校友」楊秀瓊在1936年闖過的女飛魚奧運路｜潘惠蓮

香港女泳將何詩蓓在本屆東京奧運勇奪200米自由泳銀牌，成為首位在奧運奪得獎牌的香港游泳運動員，揭開香港運動史新一頁。而早在85年前的1936年柏林奧運會，已有香港女游將代表中國參賽。她就是在香港土生土長、有「美人魚」之稱的楊秀瓊。她那時年僅17歲，雖然在預賽已被淘汰，但在100米背泳賽游出的成績，打破了當時的全國紀錄。可惜這稱得上不俗的成績，陰差陽錯，種種原因，竟被誤傳和遺忘！

文：潘惠蓮 ｜ 回望85年前，港產「美人魚」楊秀瓊的奧運路



現今提起楊秀瓊，知道其人其事的不多，然而，上世紀三十年代，在香港以至全中國，是個家傳戶曉的名字。楊秀瓊1919年4月25日在香港島大坑村出生，祖籍廣東東莞。父親楊柱南在香港一家洋行當經紀，熱愛游泳，曾任南華體育會的游泳部副主任，因此楊秀瓊自小就與水結緣，在北角七姊妹的南華體育會泳場培訓成游泳健將。

楊秀瓊（網站 hkstars2014.blogspot.com 截圖）

1930年9月，還未足十二歲的楊秀瓊，到廣州參加廣東省第三屆水運會，一鳴驚人，在四個賽項中勝出。回港後一個月內，先後參加了南華會第七屆水運會、全港華人公開游泳賽，及有西人參加的全港公開渡海泳賽，取得多項冠軍。其中全港公開渡海泳的成績最驕人，她成了自1920年香港有女子渡海泳賽以來，首位以破紀錄成績奪冠的華人，令這位當時被稱為「水怪」的小妮子聲名大噪。

1933年10月，國民政府在南京舉行第五屆全國運動會，女子游泳首次列為比賽項目。楊秀瓊代表香港出賽，包辦全部五個賽項的冠軍，包括50米自由泳、100米自由泳、100米仰泳、200米蛙泳，及200米接力賽。「水怪」稱號，一轉而成「美人魚」，年輕貎美的楊秀瓊頓成全國觸目的泳壇新星。

翌年5月，楊秀瓊進一步出征國際賽，代表中國參加在菲律賓舉行的第十屆遠東運動會。日本當年沒有女泳手參賽，女子游泳成了中、菲之爭，結果楊秀瓊一人勇奪四面金牌，登上女子游泳總冠軍寶座，為國增光。當中的200米四人接力賽，最為緊張，頭三程中國隊都落後，憑著楊秀瓊游最後一程，從後趕上而奪標，她因此特別受到稱許。當地傳媒暱稱她為「中國小姐」，爭相報導。

楊秀瓊（右2）1933年和參加全運會的香港女子游泳隊（網站 http://www.open.com.hk 截圖）

那時中國長期積弱，楊秀瓊揚威海外的消息傳返國內，大大振奮民心，輿論誇讚，不少人更視她為民族女英雄。她勝利回港後不久，國民政府邀請楊秀瓊北上，為江西省會南昌的新生活俱樂部游泳池，擔任開幕嘉賓及表演泳術，希望藉著她的名氣和健美形象，提倡體育，宣揚新風。南昌之行後，她又應邀到廬山、南京和上海，出席多項公開活動，擔任泳賽的頒獎嘉賓或表演泳術。期間獲時任國民政府主席林森親自接見嘉許，這股楊秀瓊熱潮，對提倡游泳風氣，特別是鼓勵女子游泳，起了很大的推動作用。

柏林奧運會的「港隊」成績

1936年8月，德國柏林舉行第十一屆奧運會，當時中國的體育水平，以足球和游泳在亞洲區較為突出，但跟西方國家比較，仍有很大差距，國民政府和運動員，都本著學習取經，求變奮鬥的精神參加。這屆過百人的中華奧運代表團中，只有兩名參賽的女運動員，包括楊秀瓊，和參加100米短跑的李森。這次也是中國首次有泳手參賽，除楊秀瓊，另一名男泳手陳振興，也是來自香港。楊秀瓊共完成兩個賽項：100米自由泳和100米背泳。陳振興完成100米自由泳賽，二人均在預賽中被淘汰。

但在8月11日舉行的女子100米背泳預賽，落敗的楊秀瓊游出1分36秒4，打破了當時的全國紀錄，快出一秒。這全國紀錄是她在1935年第六屆全國運動會中所創。而在柏林奧運女子背泳奪冠的荷蘭泳手，是以1分17秒1刷新奧運紀錄，可見落差之大。

1936年8月的慕尼克雜誌，以楊秀瓊和美國奧運跳水冠軍Poynton Hill的合照作封面（作者潘惠蓮提供）

以現代眼光來看，楊秀瓊能在奧運游出破全國紀錄的成績，算是不錯，不至於被媒體冷待。不幸，當時中國官方通訊社：中央社，唯一在柏林採訪奧運的記者馮有真，竟沒有報導楊秀瓊這項算不俗的成績，反而錯誤報導了她和陳振興當天在400米自由泳預賽中落敗。

查閱1936年柏林奧運會的官方紀錄，楊秀瓊和陳振興根本沒有參加400米自由泳。當年8月11日，奧運舉行了400米男子自由泳預賽，以及女子100米背泳預賽。而女子400米自由泳預賽，在8月13日才舉行。

1934年遠東運動會期間，有關楊秀瓊的報導（作者潘惠蓮提供）

筆者推測中央社錯誤報導有以下原因：

1. 當時中央社只有一名記者派駐柏林採訪奧運消息，人手不足，通訊器材不像現今那般發達，同日又有400米男子自由泳和女子100米背泳賽，混淆誤報，甚有可能。

2. 當時奧運的田徑賽項較多，游泳不及田徑那般受代表團關注，也非報導的重點。

3. 當時中國人普遍對運動競賽的興趣，只在於輸與贏，不重視賽果分析，對競賽的意義也認知不足，不像現時所強調，要「挑戰自我」、「盡力做到最好」、「以平常心面對成敗」等！

4. 楊秀瓊和陳振興早在8月8日，各自參加了男、女子的100米自由泳預賽，均被淘汰，中央社記者或許認為這是不光彩的事，沒有仔細核實他們餘下的比賽情況，便敷衍報導了事。

5. 楊秀瓊同年5月在香港南華會泳場接受奧運選拔測試，只要有一項游出破全國紀錄的成績，便獲入選資格。其後報章廣泛報導楊秀瓊在100米自由泳和400米自由泳兩項測試破全國紀錄，中央社記者可能因此誤以為她在奧運會，也是參加這兩個賽項。



當年中央社的地位，極為權威，所以那錯誤消息發出後翌日，即8月12日，國內的《中央日報》、上海的《申報》和《時報》等報章，都引用刊載，但香港多份報章，包括《工商日報》、《華字日報》、《天光報》，及上海的《時事新報》，可能小心核對了賽項資料，並沒有採用中央社那則錯誤報導，而是引用外國通訊社的消息，報導各國泳手在不同賽項勝出的情況。可惜亦完全沒有關於楊秀瓊參加100米背泳預賽的消息，更遑論知道她在預賽打破全國紀錄。

那屆奧運會，中國隊除了參加撐竿跳高的符保盧能進入複賽，其他八個賽項都全部在預賽中落敗，觸發一些國人的失望情緒，部份被「奪標主義」沖昏頭腦，或不滿蔣介石政權的人，便趁機大肆嘲諷，批評國民政府勞師動眾，浪費公帑，卻得不到半點佳績回報。向來是風頭人物的楊秀瓊，便成了好些小報揶揄的對象。

到了柏林奧運會結束後一個多月，上海出版的一些體育刊物，如上海良友圖書印刷公司當年9月30日出版的《第十一屆世界運動大會圖畫特刊》，便準確記載了楊秀瓊參加的兩個賽項。但事過境遷，中國隊在柏林奧運的敗績，似乎成了恥辱的烙印，不再有太多關注和報導。楊秀瓊首次出賽奧運，游出破全國紀錄的成績，便這樣被淡忘。

楊秀瓊在聖保祿學校的足迹

其實楊秀瓊這次在柏林期間，不單在背泳賽打破全國紀綠，還打破了不少西方人對中國婦女的舊印象。楊秀瓊在香港接受西式教育，當時就讀於銅鑼灣的法國嬰堂，即現今聖保祿學校（St. Paul's Convent School）的前身。她英語流利、健美活潑、善於交際，這種中國新女性形像，頗引來外國人好感和西方媒體關注，從照片亦可見她與西方國家的選手相處甚歡，相信楊秀瓊此行發揮了親善大使的功能。

德國在賽後製作的兩大冊《第11屆柏林奧運官方報告》，當中刊出的中國運動員正面照片，只得楊秀瓊一人，且出現了兩次。奧運期間，德國的《慕尼克雜誌》(Münchner Illustrierte Presse)和法國雜誌《世界映鏡》(Le Miroir du Monde)，都曾用上楊秀瓊的照片作封面。《世界映鏡》的封面標題為：「奧運美人，中國女游泳家楊秀瓊」。然而，在國外受歡迎，國內好些小報對她就冷嘲熱諷，批評她泳術不濟，只會出風頭。

儘管面對失敗和各種流言蜚語，性格硬朗的楊秀瓊，發揮運動員勇敢堅毅的精神，回港後為報章撰文，坦然承認缺點，檢討得失，指出參加奧運會的正面意義，分享經驗。在往後日本侵華，香港淪陷的艱難歲月，楊秀瓊還本著愛國熱誠，為重慶國民政府擔任特別情報員，冒險在香港暗中收集日軍情報。日本一份戰時檔案，在她去世後七年解密，楊秀瓊那段鮮人知的戰時經歷才公諸世，那是後話。

（標題由編輯擬寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜潘惠蓮，香港土生土長，1982年開始從事新聞工作，現為自由撰稿人。愛好歷史、旅遊和查案。近期著作：《尋找美人魚楊秀瓊──香港一代女泳將抗日秘辛》。

